El Ideam pronostica precipitaciones con intensidad moderada y fuertes lluvias, en especial en el Caribe, en el Pacífico y en el norte de la región Andina.

Sin embargo, se pronostica tiempo seco en zonas de la Amazonía y en el centro de la Orinoquía.

Ideam advierte lo que pasará en Colombia en las próximas semanas: ¿el país está preparado?

¿Dónde lloverá más en Colombia?

En la región Caribe, las precipitaciones se presentarán desde la mañana en sectores de Urabá antioqueño, Córdoba, Sucre, Bolívar y el sur de Magdalena y Cesar.

También podrían registrarse lluvias ocasionales en La Guajira, el norte del Cesar, Magdalena y Atlántico.

Para la tarde y la noche se espera un incremento de las lluvias, con posibilidad de eventos moderados y localmente fuertes en Bolívar, Atlántico, Magdalena, el sur de La Guajira, Cesar, el sur de Sucre, el oriente de Córdoba y Urabá.

En el archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina se pronostica cielo entre ligeramente y parcialmente nublado, con predominio de tiempo seco.

Sin embargo, el Ideam advierte que la combinación de temperatura y humedad podría generar una sensación térmica elevada durante la tarde.

En la región Pacífica se esperan precipitaciones moderadas y localmente fuertes durante la mañana y la tarde, principalmente en Chocó y el occidente de Valle del Cauca, Cauca y Nariño.

En horas de la noche, las lluvias disminuirían en el centro y sur de Chocó, así como en Valle del Cauca.

En Cauca y el centro de Nariño continuarían las precipitaciones de intensidad moderada.

Por su parte, en la región Andina se pronostican lluvias desde la mañana en amplios sectores de Antioquia, el occidente de Risaralda y zonas de Caldas.

El panorama podría intensificarse durante la tarde y la noche, con precipitaciones moderadas y localmente fuertes en Norte de Santander, Santander, Antioquia, Caldas, Risaralda, Quindío, el occidente de Cundinamarca, el occidente y nororiente de Boyacá, y el norte del Tolima.

En algunas zonas del Huila podrían presentarse lluvias de menor intensidad.

En la Orinoquía se espera cielo parcial a mayormente nublado.

Durante la mañana podrían presentarse lluvias ocasionales en el nororiente de Vichada, mientras que en la tarde se estiman precipitaciones ligeras a moderadas en el occidente de Arauca, Vichada y el occidente del Meta.

En la noche aumentaría la probabilidad de lluvias en el piedemonte de Arauca y Casanare.

En la Amazonía predominaría el tiempo seco. No obstante, no se descartan lluvias ocasionales en Guainía y en el piedemonte amazónico del Caquetá.

Imagen de las lluvias en Bogotá Foto: SDM

Así estará el clima en Bogotá

Bogotá tendrá una jornada con cielo parcialmente nublado.

Predominará el tiempo seco, sin embargo, hacia las horas de la tarde se pueden presentar algunas lluvias ligeras.

La temperatura máxima estimada será de 20 °C.