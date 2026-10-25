Director del Ideam, Andrés Eduardo Herkrath, anuncia qué pasará después de que termine el fenómeno de El Niño

El director del Ideam, Andrés Eduardo Herkrath Sanclemente, se refirió a las medidas que mantendrá la entidad una vez termine el fenómeno de El Niño y explicó por qué este proceso seguirá siendo parte de su trabajo.

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El funcionario indicó que el seguimiento no es una actividad que se limite al desarrollo de este fenómeno climático, sino que hace parte del trabajo habitual del instituto. Por esa razón, su finalización no significará que se suspendan las observaciones ni los avisos relacionados con posibles cambios en las condiciones del clima.

El monitoreo continuará después de El Niño

Herkrath explicó que el Ideam mantendrá las revisiones periódicas para conocer cómo evoluciona la temperatura del Pacífico y establecer si continúa por encima de los valores de referencia, si se aproxima a ellos o si desciende por debajo.

“Una vez termine el fenómeno del Niño, seguiremos haciendo lo mismo que venimos haciendo incluso antes, durante el Niño, monitorear”, afirmó el director del Ideam.

El Ideam revisará cada mes la temperatura del Pacífico para seguir los cambios en las condiciones del océano. Foto: Getty Images

Según el funcionario, estas observaciones se realizan cada mes y permiten seguir los cambios en las condiciones del océano. La temperatura del Pacífico es uno de los aspectos que se tienen en cuenta para identificar la evolución de este fenómeno climático.

“Todos los meses estamos haciendo los monitoreos del instituto de cómo están los pulsos, nuevamente para ver si la temperatura del Pacífico sigue por encima, ya se acercó al valor o incluso se nos va por debajo”, explicó Herkrath.

¿Qué pasará con los avisos a la población?

El seguimiento también busca que la información sobre las condiciones climáticas llegue a tiempo a quienes necesitan conocerla para tomar decisiones. Por eso, el director del instituto aseguró que la entidad continuará comunicando las situaciones que ameriten una advertencia.

“Y cada vez que damos una condición que amerite ser avisada a la gente, lo estaremos avisando porque parte de nuestra misión es avisar lo más pronto posible”, sostuvo el funcionario.

Andrés Eduardo Herkrath explicó por qué es importante informar a tiempo sobre los cambios en las condiciones del clima. Foto: @infopresidencia

Herkrath agregó que el propósito es que las comunidades, las administraciones públicas, los territorios y el sector privado puedan contar con información que les permita prepararse y actuar oportunamente.

La continuidad de este trabajo significa que, incluso cuando termine El Niño, el Ideam seguirá atento a los cambios observados en el Pacífico y a las condiciones que puedan requerir información dirigida a la ciudadanía.

“Para que las comunidades, los gobiernos, los territorios y el sector privado siempre tengan la mejor información disponible para tomar decisiones a tiempo”, concluyó el director del Ideam.