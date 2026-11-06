Risaralda es un destino donde los paisajes cafeteros, las montañas, las aguas termales y la riqueza natural se combinan con pueblos llenos de tradición, una gastronomía auténtica y experiencias de aventura y descanso. En la lista de opciones para conocer está Apía, un rincón poco visitado, pero con una gran oferta para los viajeros.

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Este municipio hace parte del Paisaje Cultural Cafetero, reconocido por la Unesco como Patrimonio de la Humanidad en 2011. Situado entre las cordilleras Occidental y Central, es conocido como el ‘corazón del viento’ y se caracteriza por sus paisajes montañosos, su tradición cafetera y una riqueza natural que lo convierten en un atractivo para quienes buscan experiencias diferentes.

De acuerdo con información de la Alcaldía municipal, Apía reúne atractivos naturales, expresiones culturales y actividades de aventura en un entorno apacible, ideal para disfrutar de unos días de descanso y explorar las tradiciones de la región.

Apís es un destino lleno de color y arquitectura tradicional. Foto: Facebook: Alcaldía de Apía

Su casco urbano llama la atención con fachadas coloridas, balcones tradicionales y una plaza principal rodeada de árboles y lugares para sentarse. Este escenario contrasta con los cafetales que cubren las montañas y acompañan los miradores naturales, según destaca el Paisaje Cultural Cafetero en su portal oficial.

Gran biodiversidad

La riqueza ambiental es uno de sus grandes atractivos. Este destino es reconocido por su biodiversidad y por contar con caminos ecológicos que permiten adentrarse en bosques andinos, descubrir diferentes especies y disfrutar de amplias panorámicas.

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Entre sus espacios naturales se encuentra el Distrito de Manejo Integrado Agualinda, un área de conservación que ofrece condiciones propicias para actividades como el senderismo y la observación de aves.

Según la Alcaldía, en este territorio habitan especies de gran interés, entre ellas el saltarín dorado, un ave endémica de los Andes. La riqueza ornitológica se celebra cada noviembre durante el Festival de Aves de Apía, considerado el más antiguo de la región y un encuentro que convoca a aficionados y expertos interesados en conocer y proteger la diversidad de especies del municipio.

En Apía los viajeros pueden disfrutar de variedades de cafés especiales. Foto: Getty Images

Un destino marcado por la tradición cafetera

El café es parte fundamental de la identidad de Apía. Sus fincas tradicionales abren sus puertas a los visitantes para mostrarles los cultivos, permitirles conocer las labores de recolección y explicar las diferentes etapas que atraviesa el grano antes de convertirse en una taza de esta bebida.

Estas experiencias les permiten a los viajeros acercarse a las costumbres campesinas y comprender la importancia de este producto para la economía y la cultura local.

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Allí los turistas pueden deleitarse probando cafés especiales, de muy alta calidad. En el mes de junio en el municipio se realiza La Calle del Café, una celebración que congrega a productores, baristas y amantes de esta bebida alrededor de actividades que exaltan la identidad cafetera y los sabores del territorio.

Apía se caracteriza por ser un municipio tranquilo y lleno de tradición. Foto: Facebook Alcaldía de Apía/API.

Sin embargo, la oferta turística no termina allí. Apía también se ha ganado un lugar entre los destinos de interés para los aficionados a los deportes extremos, especialmente el parapente. Sus condiciones geográficas y las corrientes de viento lo convierten en un escenario favorable para realizar vuelos de larga distancia. De acuerdo con la Alcaldía, desde este municipio algunos pilotos han alcanzado marcas nacionales en esta disciplina.