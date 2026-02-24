Turismo

Así es el pueblo de Risaralda conocido como el ‘alto del rey’, un encantador destino a una hora de Pereira

Se ubica a 52 kilómetros de Pereira.

GoogleSiga nuestras recomendaciones de turismo en Discover y conozca nuevos destinos

Redacción Semana
24 de febrero de 2026, 5:04 p. m.
Este es uno de los destinos cafeteros en Risaralda.
Este es uno de los destinos cafeteros en Risaralda. Foto: Alcaldía Municipal de Balboa/API.

Risaralda es uno de los destinos más atractivos del Eje Cafetero. Combina riqueza natural y pueblos llenos de color en un territorio relativamente pequeño y fácil de recorrer.

Uno de sus 14 municipios es Balboa, ubicado a una distancia de 52 kilómetros de la ciudad de Pereira.

Esta población, que hace parte del Paisaje Cultural Cafetero, el cual fue reconocido como patrimonio de la humanidad por la Unesco en 2011, se caracteriza por sus imponentes paisajes y su variedad de especies en fauna y flora, según destaca el Comité de Cafeteros de Risaralda.

Balboa es conocido con los seudónimos de Alto del Rey, el Balcón Florido de Risaralda o el Balcón Turístico de los Andes.

Turismo

A menos de una hora de Medellín: Los encantos del pueblo antioqueño conocido como la ‘puerta del oriente’, un destino imperdible

Turismo

El encantador pueblo antioqueño rodeado de quebradas, páramos y cerros, a dos horas y media de Medellín

Turismo

Estos son los encantos del ‘paraíso turístico de Caldas’, un rincón lleno de magia e ideal para hacer ecoturismo

Turismo

A 20 minutos de Pereira, el paraíso natural perfecto para el senderismo y el avistamiento de aves

Turismo

Así es la “capital del eterno retorno del Huila”, un pueblo que enamora con sus paisajes deslumbrantes

Turismo

Tres trucos para conseguir que su maleta sea una de las primeras en salir al desembarcar el avión

Turismo

El encantador destino para disfrutar de cascadas y piscinas naturales en un fin de semana, a una hora de Bucaramanga

Turismo

Alcaldía abre convocatoria para la guía turística ‘Bogotá, destino diverso 2026′: así puede postularse

Turismo

El pequeño pueblo antioqueño reconocido por sus charcos, cascadas y ríos, un encantador destino a cuatro horas de Medellín

Turismo

El pueblo de Boyacá de clima frío y gran altitud, un encantador destino que está a más de 3.000 metros sobre el nivel del mar

“Su posición geográfica amerita que se le dé este nombre. Desde Balboa se puede apreciar parte de los dos departamentos que tienen cercanía con Risaralda, se pueden divisar las montañas tanto del valle Risaralda, como del Valle del Cauca y Caldas”, subraya el Comité de Cafeteros.

El pueblo del Eje Cafetero que tiene nombre de departamento y ha sido poco explorado, un acogedor destino con grandes atractivos
Los cultivos cafeteros son de los grandes atractivos en Chinchiná, Caldas.
Los cultivos cafeteros. Foto: Getty Images

Uno de sus principales atractivos es el Alto del Rey, que forma parte del Sistema Departamental de Áreas Protegidas del Risaralda.

Este lugar se encuentra en la cordillera occidental, a más de 1.350 metros sobre el nivel del mar, y tiene especies que son objeto de conservación como el barraquero y el perro de monte, según señala la Federación Comunitaria para el Ordenamiento y Manejo de las áreas protegidas de Risaralda (Fecomar).

Historia

El portal Paisaje Cultural Cafetero señala que el municipio fue fundado en 1907 por colonos antioqueños, quienes se afincaron en una zona que había estado hasta la fecha despoblada por su “accidentada geografía”.

“Desde la conquista, los primeros españoles que llegaron a lo que hoy es Balboa hicieron énfasis en la dificultad que presentaba la zona para todo tipo de actividades comerciales y productivas. El cronista español Nieto Arteta lo describió mejor: ‘el sitio resulta áspero y allí no se puede correr ni un caballo´”, subraya.

Tres pueblos del Eje Cafetero para visitar en este inicio de 2026

Balboa ganó importancia por la bonanza cafetera a inicios del siglo XX y este cultivo sigue siendo el más importante en la economía del municipio.

“Hasta la actualidad, la vida productiva de Balboa se concentra, en gran medida, en el producto. La caña, el plátano, el fríjol y el maíz complementan la producción agrícola”, agrega la publicación.

Cultura

Entre los principales eventos culturales del municipio están las fiestas del Paisaje Cultural Cafetero, que se llevan a cabo en abril en el marco del aniversario de la fundación.

“Allí se ofrecen pregones, encuentros culturales, torneos deportivos, circuitos de observación, caminatas ecológicas, entre muchas otras actividades”, subraya el portal.

Más de Turismo

Guarne

A menos de una hora de Medellín: Los encantos del pueblo antioqueño conocido como la ‘puerta del oriente’, un destino imperdible

Liborina, Antioquia

El encantador pueblo antioqueño rodeado de quebradas, páramos y cerros, a dos horas y media de Medellín

Viterbo, Caldas

Estos son los encantos del ‘paraíso turístico de Caldas’, un rincón lleno de magia e ideal para hacer ecoturismo

Seis bosques que debería visitar en Colombia para descubrir la inmensa riqueza natural del país

A 20 minutos de Pereira, el paraíso natural perfecto para el senderismo y el avistamiento de aves

Baraya - Huila

Así es la “capital del eterno retorno del Huila”, un pueblo que enamora con sus paisajes deslumbrantes

Equipaje en la cinta transportadora

Tres trucos para conseguir que su maleta sea una de las primeras en salir al desembarcar el avión

El Playón, Santander

El encantador destino para disfrutar de cascadas y piscinas naturales en un fin de semana, a una hora de Bucaramanga

Bogotá

Alcaldía abre convocatoria para la guía turística ‘Bogotá, destino diverso 2026′: así puede postularse

Casabianca, Tolima

A dos horas de Ibagué; el pueblo que en el pasado se llamó Santo Domingo, un paraíso con cascadas y termales ideal para el descanso

Noticias Destacadas