Vacaciones de fin de año: cuatro destinos imperdibles para viajar con niños en Colombia

Colombia cuenta con una amplia variedad de destinos para disfrutar de unas vacaciones en familia. Aunque para algunos padres viajar con niños puede parecer un desafío, la clave está en organizar el recorrido con anticipación y elegir lugares que ofrezcan actividades y experiencias para todas las edades.

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Compartir un viaje con los más pequeños puede convertirse en una oportunidad para crear recuerdos inolvidables, descubrir nuevos lugares y fortalecer los lazos familiares. Información del portal oficial de turismo Colombia Travel basada en datos del metabuscador de vuelos Viajala, estas son algunas de las alternativas para visitar con niños.

Santa Marta

Santa Marta es una buena opción, gracias a su oferta de playas, paisajes naturales y actividades para disfrutar del clima cálido. Lugares como El Rodadero, Taganga y el Parque Nacional Natural Tayrona hacen parte de los sitios más visitados por quienes llegan a la capital del Magdalena.

Santa Marta es un destino ideal para viajar en familia. Foto: Getty Images

Sin embargo, cuando se trata de organizar un paseo con niños, es importante tener en cuenta el tipo de ambiente y las actividades que ofrece cada lugar. Taganga, por ejemplo, puede ser una alternativa para pasar el día en familia y disfrutar de sus playas, aunque durante las noches de temporada alta suele tener un ambiente más concurrido y marcado por la rumba.

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Medellín

La capital antioqueña es un destino que ofrece numerosas alternativas para disfrutar de unas vacaciones en familia, gracias a su amplia oferta de espacios culturales, recreativos y naturales. Entre los planes para compartir con los niños se encuentran el Parque de los Pies Descalzos, donde los pequeños pueden divertirse con actividades lúdicas; el Parque de los Deseos, el Planetario, el Parque Explora, dedicado a la ciencia y la naturaleza, y el Jardín Botánico, ideal para descansar y disfrutar de sus zonas verdes.

El Parque Explora es uno de los atractivos para visitar con niños en Medellín. Foto: Carlos Pineda

Otra alternativa para pasar un día rodeado de naturaleza es visitar el Parque Arví, ubicado en el corregimiento de Santa Elena, al que se puede llegar en metrocable desde la estación Acevedo. Allí las familias encontrarán senderos ecológicos, zonas de camping y restaurantes de comida típica, en un entorno tranquilo.

Eje Cafetero

Esta es una de las regiones turísticas más reconocidas de Colombia, gracias a sus paisajes montañosos, extensos cafetales, diversidad de experiencias y una oferta de actividades para visitantes de todas las edades. En la lista de atractivos están el Ecoparque Los Yarumos, en Manizales, y el Parque Nacional del Café, ubicado cerca de Armenia, que reúne numerosas atracciones mecánicas, actividades recreativas y senderos temáticos relacionados con la cultura cafetera y la conservación del medioambiente.

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A esta oferta se suma Panaca, uno de los parques temáticos más llamativos para visitar con niños, donde las familias pueden acercarse al mundo rural, conocer diferentes cultivos e interactuar con más de 4.500 animales domésticos, en una experiencia que combina entretenimiento, aprendizaje y contacto con la naturaleza.

Panaca en el Eje Cafetero es uno de los lugares imperdibles para visitar con niños. Foto: Cortesía Panaca

Cañón de Chicamocha

El Parque Nacional de Chicamocha es uno de los principales atractivos turísticos de Santander. Tiene una variada oferta de actividades al aire libre, que permite a los visitantes contemplar desde diferentes perspectivas su imponente belleza. Además de sus paisajes, el parque ofrece espacios para conocer la historia y las tradiciones de la región, como el Museo Guane, que conserva piezas arqueológicas; la Plaza de las Costumbres, donde hay restaurantes y locales de artesanías, y el Monumento a la Santandereanidad, que regala una panorámica privilegiada del entorno.

La diversión también está garantizada para los más pequeños, con opciones como el cable vuelo infantil, el Parque de las Cabras, el Parque de los Avestruces y una sala de cine 4D, entre otras experiencias pensadas para disfrutar en familia.