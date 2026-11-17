Muy cerca de Bogotá hay diversidad de destinos que vale la pena conocer y uno de ellos es Suesca, ubicado a 60 kilómetros de la capital y cuyo nombre en lengua muisca significa “Roca de las aves”.

El rincón de Cundinamarca que pocos visitan y donde el sancocho de gallina es una delicia: está a dos horas de Bogotá

Este lugar es conocido nacional e internacionalmente como uno de los mejores destinos de escalada del país. Información de la plataforma De Tour de la Gobernación de Cundinamarca indica que sus imponentes rocas a orillas del río Funza son el atractivo principal.

Además de la aventura, guarda un valioso patrimonio histórico colonial que enriquece la visita y que les permite a los viajeros vivir experiencias diferentes. Quienes llegan a este pueblo no deben dejar de probar el cuchuco con espinazo, las almojábanas y la fritanga.

Además de ser el escenario perfecto para escalar, este lugar brinda otras posibilidades y planes para los menos aventureros. Estas son algunas de las opciones.

Suesca es uno de los destinos para visitar cerca de Bogotá. Foto: Getty Images

Caminatas entre las formaciones rocosas

Los viajeros pueden recorrer las formaciones rocosas a pie y para ello lo más importante es llevar zapatos cómodos y suficiente agua para mantenerse hidratado. El recorrido permite descubrir diferentes perspectivas del paisaje, detenerse para tomar fotografías y disfrutar del entorno natural sin necesidad de apresurarse.

El municipio de Cundinamarca donde la pelanga y el masato son una delicia, un encantador destino cerca a Bogotá

Visitar la Laguna de Suesca

Una visita a este cuerpo de agua es una buena alternativa para quienes prefieren un paseo relajado y rodeados de naturaleza. Sus alrededores permiten caminar sin afanes, respirar aire puro y desconectarse de la rutina, por lo que resulta un plan apropiado para compartir en familia.

Ir al túnel del ferrocarril

Llegar hasta esta antigua estructura ferroviaria es otra opción para complementar la visita. La caminata es sencilla y permite conocer un lugar diferente, ideal para incluir en un recorrido de medio día o durante la tarde.

Cañón de la Lechuza, en Suesca Cundinamarca. Foto: Suesca Cundinamarca

Cañón de las Lechuzas

Quienes desean hacer un poco más de actividad física pueden recorrer este escenario natural, ubicado a menos de una hora a pie del casco urbano. Es una alternativa para practicar senderismo sin alejarse demasiado del municipio.

Recorrido por el casco urbano

La oferta turística de Suesca no se limita a sus atractivos naturales, pues también cuenta con un pasado histórico que vale la pena conocer. En el centro histórico sobresale la iglesia Nuestra Señora del Rosario, una construcción del siglo XVIII que representa uno de los principales referentes arquitectónicos y patrimoniales de la población.

El municipio de Cundinamarca donde el viudo de pescado es exquisito, destino perfecto para pasar días de descanso

Además, recorrer la plaza principal, apreciar sus construcciones de estilo colonial y disfrutar de la tranquilidad de sus calles es una buena manera de completar la visita antes de regresar.