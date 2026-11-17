Muy cerca de Bogotá hay diversidad de destinos que vale la pena conocer y que tienen una amplia oferta para los viajeros que desean una escapada de fin de semana.

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Uno de esos lugares es Tabio, que se caracteriza por tener calles empedradas y arquitectura colonial que crean un ambiente pintoresco y acogedor. Es un destino rodeado de bosques nativos, ríos y fuentes termales, por lo que resulta ideal para quienes buscan descanso y naturaleza cerca de la capital del país, atractivos que se complementan con su gastronomía.

Uno de sus platos típicos es el tamal de calabaza, una de sus joyas gastronómicas más tradicionales, según información de la Alcaldía. Elaborado con masa de maíz, calabaza, aliños naturales y, en ocasiones, un toque de carne de cerdo, este tamal se cocina envuelto en hojas de plátano al vapor, lo que intensifica su sabor casero.

El tamal de calabaza es una de las preparaciones gastronómicas tradicionales de Tabio. Foto: Alcaldía de Tabio/API.

Su receta ha pasado de generación en generación y representa el ingenio de la cocina campesina. Este producto se complementa con postres como el merengón de fresas con crema y la ternera a la brasa.

Además de probar su rica gastronomía, en Tabio los turistas encuentran varios lugares de interés para visitar. Uno de ellos es la Capilla Santa Bárbara, que se encuentra en lo alto de una pequeña colina como testigo mudo de la transformación y desarrollo de este municipio. Es una reliquia colonial, construida a principios del siglo XVII.

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De acuerdo con información de la Gobernación, esta construcción permite evocar la evangelización hecha por los españoles a los indígenas y da cuenta de la importancia cultural vinculada a una creencia religiosa.

El primer domingo de cada mes abre sus puertas para la celebración de la eucaristía y en su interior se encuentra un pequeño altar tallado y dorado, piso de cerámica y la estructura de la cubierta está hecha en madera rolliza.

Capilla de Santa Bárbara en Tabio. Foto: Alcaldía de Tabio/API.

Otros sitios de interés

Además de esta construcción colonial está la Capilla de Nuestra Señora De Lourdes, edificada en una colina que separa a Tabio de Chía por un antiguo camino del Siglo XIX.

También destaca la iglesia principal Inmaculada Concepción. Los datos oficiales indican que antes en el sitio donde se halla el templo actual existió una capilla de tapia pisada y paja, construida alrededor de 1550, sobre un cementerio indígena.

Para quienes disfrutan de la naturaleza está la peña de Juaica, un misterioso lugar, que se dice es una puerta dimensional donde se presentan fenómenos paranormales. Este lugar, ubicado entre Tenjo y Tabio, es ideal para disfrutar de una linda panorámica y conectar con la naturaleza.

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Aguas termales, un legado ancestral

Aunado a los encantos anteriores, los viajeros encuentran en Tabio la posibilidad de disfrutar de aguas termales que, según la Alcaldía, conservan una estrecha relación con la historia y las tradiciones del pueblo muisca. Según las creencias, este territorio era considerado sagrado por los antiguos habitantes del altiplano cundiboyacense, quienes habrían tenido allí un santuario natural dedicado a Sie, la diosa del agua.

Los Termales El Zipa son uno de los secretos mejor guardados de Tabio. Foto: Alcaldía Municipal de Tabio/API.

Hoy se conoce como Balneario Termales El Zipa, un nacimiento natural que se alimenta de aguas subterráneas que, durante su recorrido, incorporan diferentes minerales. Desde tiempos ancestrales, sus propiedades han sido apreciadas por los habitantes de la región.

En la actualidad, el lugar conserva ese vínculo con la naturaleza y ofrece a los visitantes un espacio de bienestar que cuenta con piscinas termales, jacuzzis, baños turcos, zonas verdes, restaurante y cafetería, ideales para disfrutar de una jornada de descanso y tranquilidad.