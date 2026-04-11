Tres referentes iberoamericanos en bienestar y propósito, en el Círculo de Mujeres

Tres de las voces más influyentes del pensamiento contemporáneo sobre liderazgo y bienestar llegan al Círculo de Mujeres Semana Dinero en exclusiva y en sesiones privadas con el fin de abrir conversaciones que hoy están redefiniendo la manera en que las mujeres dirigen y toman decisiones. No se trata solo de inspiración, sino de acceso directo a ideas, herramientas y perspectivas que permiten a las afiliadas gestionar la presión y elevar su impacto en entornos cada vez más exigentes.

Marian Rojas Estapé, médica psiquiatra española de influencia iberoamericana y autora bestseller, con una comunidad de 4,5 millones de personas solo en su perfil de Instagram, ha posicionado el bienestar emocional como eje del desempeño y la toma de decisiones, y profundizado en la relación entre mente y cuerpo, el impacto del estrés y el papel de las relaciones humanas en la salud emocional, variables cada vez más determinantes en la sostenibilidad del liderazgo. El 22 de octubre próximo, en sesión plenaria del Círculo de Mujeres, Rojas Estapé ofrecerá su conferencia Recupera tu mente, reconquista tu vida, que da herramientas para contrarrestar el impacto de la vida agitada e intensa, así como la necesidad de la gratificación instantánea, con el fin de recuperar la atención perdida, conectar con el mundo interior y con el entorno para encontrar el equilibrio emocional.

Liderar con propósito

Otro de los keynote speakers del Círculo de Mujeres 2026, que se presentará el 20 de noviembre en sesión plenaria, será el colombiano Efrén Martínez, Ph.D. en Psicología, quien ha ayudado a miles de personas y organizaciones a reconectarse con su propósito, superar obstáculos y construir un liderazgo más consciente y auténtico, así como una vida plena. Con un enfoque inspirado en el pensamiento de Viktor Frankl —neurólogo, psiquiatra y filósofo austríaco, fundador de la logoterapia—, ha desarrollado metodologías orientadas a traducir el propósito en decisiones concretas dentro de las organizaciones.

El 18 de junio próximo, también en sesión plenaria, se presentará la chilena Pilar Sordo, reconocida psicóloga, conferencista y escritora, considerada una de las mujeres más influyentes de su país, referente regional en psicología femenina y quien ha impactado a miles de líderes en 30 países con sus reflexiones sobre desarrollo personal, relaciones y propósito. Ha centrado su atención en los vínculos humanos y en cómo las historias personales inciden en las decisiones profesionales. En ese contexto plantea que, en muchos casos, las personas saben que deben hacer un cambio, incluso tienen claridad sobre cuál, pero no se atreven a dar el salto, una realidad frecuente en liderazgos que enfrentan tensiones entre lo personal y lo profesional.

De la reflexión a la acción

Sus trayectorias, con eco regional e iberoamericano, coinciden en una idea central: el liderazgo no puede desligarse del bienestar, la conciencia y el propósito. Más allá del concepto, su valor está en traducir estas dimensiones en herramientas concretas enfocadas en desarrollar inteligencia emocional para gestionar la presión, fortalecer el propósito para tomar decisiones coherentes y construir relaciones que potencien el desempeño de los equipos.

Estas tres miradas del liderazgo actual —la gestión emocional en entornos de alta incertidumbre, la conexión con un propósito que trascienda los resultados inmediatos y la construcción de relaciones significativas como base de equipos sostenibles y de alto rendimiento— marcan hoy la agenda de los liderazgos que buscan no solo resultados, sino sostenibilidad y coherencia en el largo plazo.

Esa es la visión del Círculo de Mujeres: conectar a sus afiliadas con tendencias globales y conversaciones de alto nivel que fortalezcan su capacidad de liderar con resiliencia, claridad y visión, enfrentando los desafíos actuales con mayor solidez.

Para las cerca de 200 empresarias y ejecutivas en posiciones C-Level que integran la comunidad, el acceso a estas voces se convierte en una ventaja estratégica.

“Queremos que cada mujer que hace parte del Círculo acceda a conversaciones que realmente transformen su manera de liderar, que amplíen su visión y le permitan anticiparse a los cambios”, afirma Sandra Suárez, presidenta del Círculo de Mujeres Semana Dinero. “Se trata también de generar conversaciones y aprendizajes que integren lo profesional con lo personal y se traduzcan en impacto real”, agrega.

El Círculo de Mujeres se consolida como una red en la que el liderazgo femenino se fortalece en colectivo, a través de conexiones de valor, conversaciones relevantes y herramientas que potencian la influencia de sus afiliadas. Porque hoy el liderazgo necesita nuevas voces. Y el Círculo de Mujeres es el espacio donde esas voces se encuentran para generar impacto.

Las inscripciones estarán abiertas hasta el 15 de abril. Los cupos son limitados.