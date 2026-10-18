Ana Lucía Pineda habla con Vicky Dávila: 10 frases impactantes. “No vine a este Gobierno a quedarme con lo que no me pertenece”

En la más reciente portada de SEMANA, Ana Lucía Pineda habló con Vicky Dávila de los temas más coyunturales del gobierno. La primera dama respondió a quienes critican su labor y aseguró que se trata de voces políticas de la oposición, inconformes con las investigaciones que han dejado en evidencia la corrupción de años pasados.

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En esa conversación, la esposa del presidente Abelardo De La Espriella habló de lo que han sido estas primeras semanas en el poder, de los ataques machistas de Matador y la necesidad de que sea la justicia quien lo investigue, de las ayudas para las víctimas del terremoto en Colombia, de la protección de la familia y de los valores que deben recuperarse en el país. Estas fueron sus 10 frases más impactantes.

Ana Lucía Pineda, primera dama de Colombia, habló con Vicky Dávila sobre su gestión social, las críticas que ha recibido y los principales retos del Gobierno de Abelardo De La Espriella. Foto: SEMANA

1. “Hemos estado acompañando a los damnificados”

La primera dama se refirió a los avances que han hecho desde su fundación para aportar a la reconstrucción del terremoto. Aseguró que han acompañado a los damnificados y que se han movilizado más de 6.000 toneladas de ayudas en 30 puntos de acopio.

“Estuve en los territorios, hemos estado acompañando a los damnificados de la mano de las gestoras sociales, de los alcaldes, y hemos hecho un trabajo en equipo. Movilizamos más de 6.000 toneladas desde los 30 puntos de acopio, con las Tigresas de la Patria, también voluntarias. Como lo he venido informando, empezamos una segunda etapa, que es la reconstrucción”, dijo.

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2. “Quiero decirles a los colombianos que los dineros están ahí”

La primera dama aclaró la situación que se ha vuelto polémica alrededor del destino de las ayudas que recibió su fundación para el terremoto.

“Están las cuentas claras. Quiero decirles a los colombianos que los dineros están ahí, no los tocamos por iniciativa propia y por decisión de la junta directiva. Las ayudas han sido importantes, han sido las que se necesitaban y dije: no es necesario que utilicemos los dineros para las ayudas humanitarias en temas de alimentación. Vamos a dejarlos para una etapa que es muy importante”.

En entrevista con SEMANA, Ana Lucía Pineda se refirió a las ayudas para los damnificados por el terremoto, las polémicas sobre las donaciones y los planes de reconstrucción. Foto: JUAN CARLOS SIERRA PARDO

3. “Siento lástima. Esos ataques no me intimidan, no me detienen”

Pineda se refirió a los ataques misoginos de ‘Matador’. “Siento lástima por una persona que tenga que utilizar a una mujer para ser vista, para ser escuchada, para hacerse visible. Creo que nosotras, las mujeres, merecemos respeto. Ese no es el camino ni tampoco el ejemplo para un señor que se dice ser caricaturista, que es padre de familia. Siento lástima. Esos ataques no me intimidan, no me detienen. Al contrario, el que debería reflexionar es él, está absolutamente equivocado en la manera en que procede en contra de las mujeres”, dijo.

4. “Yo soy una esposa enamorada de mi esposo”

La primera dama también se refirió a las críticas que le hacen a su esposo. Aseguró que se mantiene allí dado el amor a su esposo y a servir al país.

“Yo soy una esposa enamorada de mi esposo. Mira, estoy aquí por el amor que le tengo a mi esposo y el amor que le tengo a Colombia”.

5. “Mi esposo sale de la casa y quedo siempre preocupada”

Se refirió también a la preocupación que le genera la seguridad de Abelardo De La Espriella tras las amenazas de distintos grupos criminales. Aseguró además que le preocupaba la seguridad de sus hijos.

“Es muy difícil. La seguridad es algo que me preocupa diariamente. Mi esposo sale de la casa y quedo siempre preocupada; le doy la bendición y le digo: “Dios te lleve y te traiga con bien”. Me preocupa mucho la seguridad de mis hijos, tengo que decirlo. Tratamos en lo posible de no exponernos mucho y de cuidarnos mientras más podamos hacerlo".

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6. “No tengo sueldo”

Durante la entrevista también explicó su situación frente al sueldo que la oposición ha inventado que devenga. Aseguró que no ha pedido viáticos ni dineros para sus causas sociales.

“No tengo sueldo. Le han enviado muchos derechos de petición al Dapre preguntando si he pedido viáticos, si he pedido recursos del Gobierno para mis actividades, para los viajes que he realizado a favor de Colombia. Ni siquiera lo he hecho porque no necesito hacerlo y no lo voy a hacer durante el gobierno”.

La primera dama Ana Lucía Pineda respondió a los cuestionamientos sobre su labor, defendió el trabajo de su fundación y se pronunció sobre los ataques del caricaturista Matador. Foto: JUAN CARLOS SIERRA PARDO

7. “Hacer política, no”

La primera dama también habló sobre si existiría una posibilidad de que pueda entrar en el terreno de lo político, a lo cual se negó.

“Hacer política, no, pero trabajar con la gente durante estos cuatro años, que cuenten conmigo, sí”.

8. “Tenemos un propósito y es devolverles la oración a las aulas de clase”

Ana Lucía Pineda habló de los esfuerzos que necesita Colombia para recuperar los valores y las creencias sobre la familia. Aseguró que el país perdió mucho y que muchos necesitan tener a Dios en su corazón.

“Somos una familia tradicional de valores, creyente. Siento que Colombia perdió mucho en estos últimos cuatro años, porque a la gente le hace falta mucho tener a Dios en su corazón. Siento que hay mucho odio, mucho rencor y eso seguramente lo cura tener a Dios presente. Tenemos un propósito y es devolverles la oración a las aulas de clase, las clases de religión, que son tan importantes, los valores, la familia, el respeto, la empatía. Eso es muy importante”.

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9. “En el marco de la Feria de la Moda de París. Me decían: Primera dama, increíble que estemos aquí”

La primera dama se refirió a su viaje a París para representar a mujeres de municipios y territorios olvidados. Esto fue lo que retrató sobre la ayuda y reivindicación de estas mujeres

“Me decían: “Primera dama, gracias a usted y a Asodamas”, que es la asociación de primeras damas que me invitaron a que formara parte de este proyecto, que se llama Territorios Vivos 2026, en el marco de la Feria de la Moda de París. Me decían: “Primera dama, increíble que estemos aquí, gracias a su apoyo, gracias a la visibilidad que usted le ha dado a nuestro trabajo. Venimos de municipios, de territorios olvidados y llegamos a París a mostrar lo que hacemos con orgullo, a intercambiar saberes”. También hubo una agenda académica importante donde nuestros artesanos intercambiaron saberes con artesanos franceses. Y también hicimos alianza con la Cámara de Oficios de París; están muy interesados en ofrecer becas, cursos académicos a nuestros artesanos para que el trabajo de verdad sea de calidad y se pueda exportar y que haya intercambio comercial".

En entrevista con SEMANA, Ana Lucía Pineda defendió la gestión del presidente Abelardo De La Espriella, respondió a los cuestionamientos sobre las donaciones y habló de los retos de su labor social. Foto: JUAN CARLOS SIERRA PARDO

10. “Respeto mucho al presidente Uribe, lo que hizo por Colombia”

La primera dama agradeció al presidente Uribe “sus palabras de apoyo en medio de los ataques en mi contra. Ellos se hablan, claro que sí; respeto mucho al presidente Uribe, lo que hizo por Colombia. Dejó un gran legado, es un hombre que ha defendido la patria. Lo admiro mucho”.

Sobre la relación del exmandatario con su esposo dijo: “Ahí no existe ninguna pelea. El presidente respeta al presidente Uribe y el presidente Uribe también está ahí apoyando al Gobierno de la patria milagro”.