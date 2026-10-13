Dian desmiente señalamiento contra la Fundación Colombia Luz y Sonrisas, que fundó la primera dama: “Está debidamente registrada”

La Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (Dian) desvirtuó los señalamientos según los cuales la Fundación Colombia Luz y Sonrisas, que fundó la primera dama, Ana Lucía Pineda, no pertenece al Régimen Tributario Especial o carece de reconocimiento por parte de la administración tributaria.

La entidad aseguró que la fundación cuenta con Registro Único Tributario (RUT) vigente y hace parte del Régimen Tributario Especial (RTE), “por lo que se encuentra sujeta a los derechos, obligaciones y mecanismos de control aplicables a las entidades que integran dicho régimen”. Y en su pronunciamiento indicó: “Fundación Colombia Luz y Sonrisas se encuentra debidamente registrada en el Régimen Tributario Especial”.

Ana Lucía Pineda, primera dama de Colombia, en Quibdó, Chocó, en el inicio de la fase dos de la reconstrucción de la Patria Milagro. Foto: Joel González – Presidencia de la República

Frente a los cuestionamientos sobre la recolección de ayudas para los damnificados por el terremoto del pasado 10 de agosto, la Dian precisó que las entidades sin ánimo de lucro legalmente constituidas pueden recibir donaciones para el desarrollo de su objeto social.

“La diferencia entre las organizaciones pertenecientes al Régimen Tributario Especial y las que no pertenecen a ese régimen es que las primeras pueden expedir las certificaciones requeridas para que los donantes accedan a los beneficios tributarios establecidos en la normativa. Tales certificados se emiten en los términos del artículo 1.2.1.4.3. del Decreto 1625 de 2016, mientras que las entidades que no hacen parte de este régimen no pueden otorgar dichas certificaciones”, afirmó la Dian.

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Recalcó que, por esta razón, no es jurídicamente acertado afirmar que una organización carece de facultades para recibir donaciones por no estar inscrita en el Régimen Tributario Especial. “La normativa tributaria distingue claramente entre la posibilidad de recibir aportes y los beneficios tributarios que estos pueden generar para los donantes”.

Ya la Fundación Colombia Luz y Sonrisas se había pronunciado. En un comunicado afirmó que cuenta con el reconocimiento de la Dian: “Esta condición reafirma nuestro compromiso con el cumplimiento de las obligaciones tributarias, la transparencia institucional y la responsabilidad en el desarrollo de nuestra misión social”.

De igual manera, hizo énfasis en que todo ha sido transparente y regulado, lejos de las especulaciones que se han dado a conocer.

La reconstrucción tras el terremoto podría tardar hasta dos años, según la Gobernación del Valle del Cauca. En ese departamento ya comenzó el mejoramiento de viviendas. Foto: GETTY IMAGES

“¡La transparencia y la legalidad respaldan nuestra labor social! La Fundación Colombia Luz y Sonrisas informa a la opinión pública, a nuestros benefactores, donantes, aliados y comunidad en general que contamos con el reconocimiento correspondiente ante la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (Dian) para recibir donaciones, conforme a la normativa aplicable”, agregó.

“Reafirmamos nuestro compromiso con la transparencia, la responsabilidad y el cumplimiento de las disposiciones legales que regulan nuestra labor social. Cada donación representa una oportunidad para llevar esperanza, bienestar y sonrisas a quienes más lo necesitan. Seguimos trabajando con amor, compromiso y transparencia por Colombia”, recalcó.