En el marco del reciente estudio económico presentado por la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) sobre Colombia, se ha generado un debate en el país debido a la recomendación de este organismo de aumentar de manera gradual la edad de pensión.

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Para la OCDE, Colombia debería tomar el camino de incrementar paulatinamente la edad legal de jubilación, que actualmente se encuentra en 57 años para mujeres y 62 para hombres.

El organismo, como lo ha mencionado en otras oportunidades, reiteró que igualar la edad de retiro entre hombres y mujeres, y vincular todos los ajustes futuros de manera automática a la esperanza de vida, sería una buena práctica desde distintos puntos de vista.

Ante la incertidumbre que esta propuesta ha generado en la población, la ministra de Trabajo, Natalia López, emitió un firme llamado a la tranquilidad, especialmente a aquellas personas que se encuentran cerca de pensionarse.

Estudio de la OCDE sobre Colombia 2026 Foto: Imagen generada con IA

La ministra aclaró que, si bien Colombia valora el análisis técnico presentado por la OCDE en su calidad de país miembro, dicha recomendación no modifica la edad de jubilación vigente en el territorio nacional.

“Esa recomendación no cambia la edad vigente ni tampoco determina una posición de Gobierno. Hoy nuestra prioridad es el salario mínimo de 2027″, señaló la jefe de la cartera de trabajo en un video publicado este sábado.

En lugar de centrar los esfuerzos en una reforma de la edad de jubilación, el Gobierno de Abelardo De La Espriella ha manifestado que la prioridad absoluta en estos momentos está en el salario mínimo para el año 2027.

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Para avanzar en esta dirección, desde el ministerio se ha dado inicio formal a un proceso de concertación en el que participan activamente diversos sectores de la sociedad, incluyendo a representantes de los trabajadores, los empleadores y los pensionados. Este espacio de diálogo social busca construir consensos basados en la realidad económica del país.

“En la mesa analizamos el poder adquisitivo de las familias, la productividad y lo que necesitan las empresas para sostenerse y crear empleos formales. El gobierno del presidente Abelardo de la Espriella busca un acuerdo que cuide el ingreso de quienes trabajan y abra oportunidades para quienes buscan empleo. En eso estamos concentrados”, sentenció López.

Claramente, esta es una de las propuestas de elevado costo político y social, pese a que la medida ayudaría a corregir el problema financiero del sistema pensional y a mejorar la equidad, pues se eliminarían los subsidios a las pensiones altas en el régimen público.