El expresidente Iván Duque hace una férrea defensa de la primera dama, Ana Lucía Pineda

Las publicaciones recientes del caricaturista Julio César González, conocido como Matador, excandidato al Senado del Pacto Histórico, dirigidas a la primera dama de la Nación, Ana Lucía Pineda, desataron críticas y expresiones de rechazo en distintos sectores.

Todos los sectores han rechazado las publicaciones de Matador y a estas se sumaron las posturas del expresidente, Iván Duque, quien salió en defensa de la primera dama.

“La primera dama Ana Lucía Pineda es una persona íntegra, trabajadora y motivada por el servicio a Colombia”, dijo Duque.

“Los ataques miserables de un maltratador que se ha hecho notorio por violencia contra la mujer solo reiteran su condición criminal y ameritan el rechazo generalizado de todo el país”, reiteró el exmandatario.

La primera dama no ha hecho un pronunciamiento puntual sobre este tema, pero en las redes sociales ha compartido una serie de publicaciones en las que la respaldan y piden respeto por su imagen.