Adelina Covo, suegra de Armando Benedetti, llamó “payaso” al exministro Luis Carlos Reyes, quien la señaló de pedirle puestos en la Dian

La polémica por el pedido de puestos en la DIAN por parte de personas cercanas al presidente Gustavo Petro se revivió este fin de semana cuando Nicolás Petro, el hijo del presidente, se apartó de esa controversia y dijo que el exministro de Industria y Comercio, Luis Carlos Reyes, mintió cuando afirmó que a comienzos de 2025 que él había recomendado hojas de vida junto con Adelina Covo, la suegra del ministro del Interior, Armando Benedetti.

“Falta a la verdad Nicolás Petro. Él y Adelina Covo me entregaron un sobre de manila con hojas de vida para aduanas de Cartagena y Barranquilla e impuestos en Barranquilla. Lo presenció un miembro de mi equipo, como he manifestado al presidente Gustavo Petor, a la Fiscalía y la Corte Suprema de Justicia desde 2023″, denunció Reyes.

Luis Carlos Reyes aseguró que Adelina Covo le pidió cargos cuando él era director de la Dian | Foto: Fotos archivo Semana

Ya, en una anterior oportunidad, Reyes había entregado esa versión: “La señora Adelina Covo estaba en sus cinco sentidos cuando con Nicolás Petro me pidió las aduanas de Barranquilla y Cartagena para los recomendados de Armando Benedetti. Afortunadamente, mis convicciones y las instrucciones de Gustavo Petro estaban alineadas: cero clientelismo".

Covo- quien no tiene filtros- respondió nuevamente este lunes, 6 de octubre, por el señalamiento del exministro Reyes en sus redes sociales porque varios seguidores la pusieron contra las cuerdas y le reclamaron públicamente.

“Jamás he pasado una hoja de vida a ese payaso que desperdició uno de los cargos más importantes del Gobierno nacional”, escribió Covo en uno de sus mensajes en Twitter. De paso, les pidió a sus seguidores hablar con sustento.

Adelina Covo y Armando Benedetti. | Foto: FOTO1 Y 2: SEMANA.

Adelina Covo siempre ha negado el señalamiento de Luis Carlos Reyes. “No tengo un solo puesto en el Gobierno, es más, ni las gracias me han dado. El tal Reyes, en cambio, es un paracaidista que ha ocupado dos de los cargos nacionales más importantes sin haber demostrado mérito alguno”, dijo, en su momento, la cartagenera.

Y sembró dudas en torno a las intenciones de Reyes, quien viene denunciando a funcionarios y congresistas por pedir favores en puntos claves de las aduanas nacionales.

Adelina Covo Escritora | Foto: Tico Angulo

“Más bien, ese tal Reyes tiene mucho que explicar: ¿por qué insiste en lanzar tantas cortinas de humo? ¿A quién está tratando de proteger con su show en redes? Ahora, sin cargo ni poder, solo le queda la difamación como estrategia”, concluyó.

A comienzos de 2025, el país conoció un chat entre Luis Carlos Reyes y Adelina Covo, en el que la abogada e historiadora le solicitó una cita para encontrarse con Nicolás Petro.

“Hola, Luis Carlos, soy Adelina Covo. Nos conocimos ayer en la reunión de la Embajada de EE. UU. Te estoy llamando para pedirte una cita para mañana. Iríamos el senador Pedro Flórez, Nicolás Petro y yo. Gracias”, escribió ella.

“Perfecto, Luis Carlos. Allí estaremos. Dime dónde, por favor”, siguió la mujer.

“Starbucks de la Zona G, si les parece. Quizá 5:30 p. m., para alcanzar a llegar de la reunión anterior”, continuó él.