Adelina Covo, suegra de Benedetti, arremete contra Luis Carlos Reyes: “¿Por qué insiste en lanzar tantas cortinas de humo?”

“Sorprendida, pero lastimosamente se ha vuelto costumbre tener que pelear (sin ganas) contra ciertos oportunistas que ascienden sin mérito: 1. A pesar de estar con Gustavo Petro desde la campaña a la Alcaldía de Bogotá (2011) y coordinar que, medio millón de votos llegaran a las urnas en Bolívar, nunca me han nombrado a nadie, no tengo un solo puesto en el Gobierno, es más, ni las gracias me han dado”, aclaró.