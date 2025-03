La suegra de Benedetti habla con SEMANA: “Armando estaba borracho el día en que envió esos audios”

En la vida de Armando Benedetti hay muchas controversias y escándalos. Pero uno de los más estruendosos fue revelado por SEMANA cuando publicó los agresivos mensajes de audio que el hoy ministro del Interior le enviaba a Laura Sarabia. Sus palabras impactaron no solo por el tono grosero con el que trataba a la mujer más poderosa de la Casa de Nariño, que había sido su asistente en el pasado. Sino porque en esas conversaciones también revelaba que guardaba mucha información del gobierno y que en la campaña habían podido pasar cosas no tan santas.

La suegra del ministro, la reputada exmagistrada Adelina Covo, habló con SEMANA en una extensa entrevista sobre las polémicas que hoy envuelven al esposo de su hija. Los audios fueron uno de los temas. “No creo en ese cuento de que le tiene secretos a Petro”, dijo.

Los que se dice en los audios son para muchos sectores políticos la explicación de por qué el presidente lo defiende contra viento y marea. “Con tanta mierda que yo sé, pues nos jodemos todos”, decía indignado a Sarabia exigiendo un mejor trato político mientras era embajador en Caracas.

“Lo que te estoy diciendo, Laura, es que ese tratamiento (…). Y ayer el presidente: ‘No, no, es que tengo afán’. Ajá, marica, yo hice cien reuniones (…), 15.000 millones de pesos, es más, si no es por mí, no ganan. Entonces, así sea de hipócrita, uno va y recibe a la gente, pero el tratamiento que tú y el presidente me dieron ayer, marica, yo no sé; además, lo que te voy a decir no es una amenaza (…), veo que esto me puede emputar, pateo hijueputa, y ahí nos caemos todos hijueputa”, aseguró Benedetti en sus mensajes.

Adelina Covo asegura que su yerno no hablaba en serio. “Armando estaba borracho el día en que envió esos audios. Tenía unos tragos adentro. De pronto estaba fanfarroneando. Yo también estuve cerca de la campaña, no al lado de ellos, sí, escuchaba los chismes y runrunes internos. Y reitero: no hay secretos. El secreto que sí tiene Benedetti es él mismo, el manejo magistral que sabe hacer en ciertas situaciones. Petro sabe que tiene un compromiso con la historia. Y si el proyecto político se queda hasta el 7 de agosto de 2026, pasará muy mal a la historia. Lo que pasa es que pocas personas son tan buenas estrategas como Armando. Tiene olfato para saber con quién hay que trabajar en política”, aseguró en su entrevista a SEMANA.

Y, ante la pregunta de si no cree en el dicho de que los borrachos siempre dicen la verdad, agregó: “Pero cuando fanfarronean, no. El borracho, cuando tiene dos copas adentro, no está borracho, da para fanfarronear y decir lo que no debió. Además, Armando es malo para conseguir plata para una campaña política. Él no sabe pedirle plata a nadie. Él no sabe hacer negocios, la gente tiene una idea equivocada de él”.

La suegra de Benedetti narró detalles de sus problemas con el trago, de lo que le han costado a su familia y de la muy buena recuperación que ha tenido. “Armando estuvo casi en la cúspide cuando Petro se posesionó en la Presidencia, y se cayó. Él tenía todo lo que puede llegar a aspirar un político, y se cayó. Ahí la habilidad de él, mire cómo se ha levantado y mire cómo está. Se ha terminado convirtiendo nuevamente en el apoyo del presidente. Es muy inteligente para valorar eso. No lo tirará por la borda. Por eso creo que él podrá mantenerse en la sobriedad”.

Covo exaltó una y otra vez a su yerno. Y aseguró, al igual que hizo él en su momento, que sin su gran talento político, la izquierda no llega al poder. “Yo soy de las que creo que sin Armando Benedetti, después llegó Roy Barreras, Petro no habría sido elegido presidente. Cuando Benedetti llegó, todo el mundo celebró que arribara a la campaña, pero cuando compras a un jugador de fútbol tienes sus cosas buenas y las malas. Y los jugadores tienen buenos y malos días. Yo creo que Armando está en una de las mejores rachas de su vida, por lo que me ha dicho mi hija”.

También se refirió a Laura Sarabia. “La conocí cuando estaba en la oficina de Benedetti. Él la tenía como una persona muy eficiente y le dio su nivel. No entiendo por qué se rompió esa relación, porque Armando siempre tuvo una especialidad impresionante con ella, hablaba siempre superbién de ella, la tenía en una especie de pedestal; también mi hija. En la campaña me acuerdo una vez que Petro llegó a Barranquilla y me dijeron que Laura comía de no sé qué manera, que había que tenerle tal cosa. Por eso me extrañó mucho lo que pasó con Armando”, dijo.