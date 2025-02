Los audios de Armando Benedetti a Laura Sarabia que desataron el malestar y tienen en jaque al gabinete de Gustavo Petro

En el controversial consejo de ministros del martes pasado algo quedó claro: el malestar que existe contra Armando Benedetti no solo es profundo, sino de vieja data.

Aunque los explosivos audios de Armando Benedetti a Laura Sarabia se conocieron en junio de 2023, tras ser revelados en exclusiva por SEMANA, sus consecuencias siguen impactando fuertemente al Gobierno.

Lo que allí se dijo explica por qué la vicepresidenta Francia Márquez, y un grupo de funcionarios, se le plantó a Gustavo Petro en esa reunión televisada, que no tiene antecedentes en el alto poder.

La queja central de los ministros en ese escenario fue su rechazo al nombramiento como jefe de gabinete. Así lo dijo claro la ministra de Ambiente, Susana Muhamad, quien este domingo dio a conocer que le presentó su carta de renuncia al jefe de Estado, pese a que dijo que no lo haría.

“Como mujer, no me puedo sentar a esta mesa de gabinete con Armando Benedetti. Yo no soy la que va a renunciar, presidente, porque yo no renuncio ni al proyecto ni al Gobierno, pero es algo que tengo que decirlo y expresarlo también”, señaló.

Y agregó: “Para mí fue un poco sorprendente esto, pero yo no voy a renunciar. Pero, obviamente, no me voy a sentar en esta mesa con Armando Benedetti y la decisión está en sus manos”.

Vea el consejo de ministros:

El ministro Juan David Correa, de Cultura, lanzó unos comentarios parecidos en diferentes entrevistas que dio a los medios de comunicación tras presentar su renuncia. Aseguró que no podía seguir trabajando bajo el mando de alguien frente a quien tiene cuestionamientos, especialmente en lo que respecta al respeto a las mujeres. A la salida de Correa, se sumó la de la secretaria jurídica de la Presidencia, Paula Robledo Silva, así como la del director del Departamento Administrativo de la Presidencia (Dapre), Jorge Rojas.

El revolcón que se vive en el Palacio de Nariño ha hecho que muchos se cuestionen sobre qué es lo que sabe Benedetti. ¿Por qué su llegada causa tanto malestar? La respuesta, en gran parte, está en esos audios que en su momento también estremecieron al país. Escúchelos:

1. “Nos caemos todos hijue%&%”

Benedetti, indignado por no tener el lugar que cree merecer, es agresivo con Sarabia y asegura que puede explotar en cualquier momento y contarlo todo. “Lo que te estoy diciendo, Laura, es que ese tratamiento (...). Y ayer el presidente: ‘No, no, es que tengo afán’. Ajá, maric..., yo hice cien reuniones (...), 15.000 millones de pesos, es más, si no es por mí, no ganan. Entonces, así sea de hipócrita, uno va y recibe a la gente, pero el tratamiento que tú y el presidente me dieron ayer, marica, yo no sé; además, lo que te voy a decir no es una amenaza (...), veo que esto me puede empu..., pateo hijue..., y ahí nos caemos todos hijue...”, dice él.

Benedetti plantea un escenario. “Prepárense porque yo en cualquier momento reclamo mi espacio político y no lo hagan para que vean, y si creen que es una amenaza, es una amenaza, y si quieres grabarlo, grábalo, exploto porque ayer ustedes me maltrataron como una mier... y eso no se le hace a Benedetti”, aseguró.

2. “Ustedes me joden a mí, yo los jodo a ustedes, pero se caen las Torres Gemelas”

En los audios, Benedetti insiste en su mensaje varias veces. “Era como tratando de enrostrarme, ‘tú no vales verga’, pero yo no entiendo tú de dónde sacas eso y no es una amenaza (…), no sé. Con tanta mier... que yo sé, pues nos jodemos todos, sí, ustedes me joden a mí, yo los jodo a ustedes, pero se caen las Torres Gemelas. (…) A Osama Bin Laden, cuando tumbó las Torres Gemelas, le importaba una mondá la imagen y si lo iban a matar o no lo iban a matar, pero tumbó las Torres Gemelas”, señala Benedetti, en uno de los apartes más candentes revelados por SEMANA.

3. “Salvamos esta mierda, que es el Titanic propiamente”

Benedetti también reivindicaba en esas conversaciones su estratégico papel en la campaña. “Puedo decirte que quedé muy contento de la conversación, que nunca se te olvide que tú y yo ya hicimos historia, no todo el mundo lo sabe o lo supone, o lo dice un poco, pero para que quede en los libros de la historia que tú y yo elegimos presidente contra todo pronóstico. Siempre fuimos un equipo, tú estás tratando por allá, yo por acá y vamos a decir la verdad, tú estuviste conmigo bajo la batuta, ahora yo estaré contigo bajo tu batuta, pero si hacemos equipo, te lo juro que pasamos a la historia como que salvamos esta mierda, que es el Titanic propiamente”.

4. “Conseguí 15 millones de barras”

“Discúlpame, pero ¿yo qué he hecho? Me fui para Venezuela, me sacaron de aquí, conseguí 15 millones de barras, que pagara el tiempo de no sé que mondá, te llevé a ti, llevé al hijueputa de Prisa todo, hicimos cien reuniones..., no, marica, y la jefe de gabinete me recibe a las tres horas, como un culo, no”, le dice Benedetti a Laura Sarabia.

“Tienes huevo al decirme que amenace al presidente. ¿Quieres esa pelea? ¿Quieres esa puta pelea? ¿Dime cuándo la quieres? Hazle, pues, dale. En vez de tratar de reconocer el error y tratar de enmendar las cosas, tú lo que quieres es pelea, hijueputa, ¿me estás usando? Dale, hijueputa, se acaba el mundo tuyo, el mío y el de todo el mundo (...), todo el mundo, hijueputa”, dice en otro momento.

5. “Lee cómo empezó el hp 8.000″

El hoy asesor de Palacio compara lo que se vivió en la campaña con el proceso 8.000, el mayor escándalo de financiación electoral que se ha vivido en Colombia. “En el momento en que yo diga quién dio la plata aquí en la Costa, yo sé que es esa mondá, tú que no sabes un culo de historia, lee cómo empezó el hijueputa [proceso] 8.000 y por qué empezó, ahí está la clave de todo lo que te va a pasar, y si tú crees que es un chantaje, cree que es un chantaje, es una respuesta a una forma de hijueputas de ustedes, es una respuesta a una hijueputada, no es chantaje todavía”, le aseguró Benedetti a la que era la mano derecha de Petro. Y le insistió: “Vamos a ver qué tal que uno diga quién fue el que puso la plata aquí en la Costa… jum…”.