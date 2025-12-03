Adelina Covo le dice a Gustavo Petro que le “encantaría” dirigir museos con los hallazgos del Galeón San José: ¿aceptará el presidente?

Adelina Covo, la suegra del ministro del Interior, Armando Benedetti, le mostró al presidente Gustavo Petro su interés de manejar proyectos de posibles museos donde terminarán los hallazgos encontrados en el Galeón San José, sumergido en aguas de Cartagena.

Lo hizo a través de sus redes sociales donde relacionó la cuenta personal del jefe de Estado.

“Me encantaría dirigir proyecto hacer esos museos, así como estudiar historia navegación, cultura y costumbres de esa época. Muy interesante e inspirador, Gustavo Petro”, propuso Covo.

Y agregó: “Hallazgo del Galeón San José no se repartirá, para qué pelear, hagamos varios museos y estudiemos historia y cultura, navegación y comercio de la época, beneficiar cultura países y comunidades reclamantes, ya el Consejo de Estado señaló el camino, Gustavo Petro”.

Objetos recuperados del galeón San José | Foto: Armada Nacional

La propuesta de construir museos donde terminen los hallazgos encontrados en las profundidades del mar de Cartagena la lanzó recientemente el presidente en un consejo de ministros. Sin embargo, dejó claro que será el próximo gobierno quien lo adelante porque a él le quedan ocho meses en la Casa de Nariño y la extracción de los otros objetos demora un tiempo.

Macuquinas extraídas por primera vez del Galeón San José. | Foto: ICANH

Covo es amiga personal de Petro, según le ha contado en repetidas oportunidades a SEMANA. Sin embargo, ha dicho públicamente que, aunque le ayudó en la campaña presidencial al jefe de Estado, no ha pedido burocracia en el Gobierno.