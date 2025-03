Adelina Covo, la suegra de Armando Benedetti, dice que él no le guarda secretos a Petro. También se refiere al “proceso de rehabilitación” del barranquillero

Contó que, “cuando él regresó con mi hija, yo le pregunté a ella y me contó sobre la institución donde él estuvo en México. Me dijo que no lo hubieran dejado salir si no hubiera demostrado una rehabilitación. Yo tengo un hermano que es alcohólico anónimo y es un modelo de persona , tuvo una rehabilitación completa. Y así conozco a varias otras personas cercanas a mí. Creo que cuando las personas pasan por ese proceso, son mejores seres humanos si se mantienen en sobriedad. Además, otra cosa: veo a mis nietos felices de tener a su papá de vuelta en casa. Y no hay nada más bonito que una familia unida. Él ha sido muy buen papá”.

La suegra del ministro del Interior dijo que hoy ve muy bien la relación entre Benedetti y su hija. “Mi hija es como un soporte para él, no solo emocional, él le consulta mucha cosa a ella. Es lo que he podido notar”.

“He tenido la oportunidad de escuchar algunas conversaciones familiares y yo no creo, francamente, que Benedetti le guarde secretos a Petro. Por lo que he hablado con mi hija, y lo que le he escuchado a Benedetti en reuniones de familia, no creo en ese cuento de que le tiene secretos a Petro. El Gobierno perdió el rumbo, contaba con una cantidad de personas adentro que tenían más compromisos con su propia agenda que con la agenda de un proyecto político. Colombia sí necesita un cambio, pero no veo que se haya dado. El Gobierno ha tenido una serie de cosas importantes, indudablemente, y otras fallas, pero el Gobierno perdió el rumbo. A mí, por ejemplo, me gustó mucho el primer gabinete”.