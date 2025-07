Adelina Covo, suegra de Armando Benedetti, confesó que le duele Francia Márquez y le pidió que no se deje usar por la derecha: “No te quieren”

La relación entre la vicepresidenta Francia Márquez y el presidente Gustavo Petro está casi rota. Y, tal como están las cosas, no parece existir un buen ambiente que permita que la fría cercanía entre ambos tenga un punto de retorno.

Márquez cada vez se desahoga más contra el Gobierno al que pertenece y que ayudó a elegir en 2022. Pareciera que está atragantada y que cada vez se siente más inconforme.

Adelina Covo, suegra del ministro del Interior, Armando Benedetti, quien tiene una relación cercana con Gustavo Petro, lamentó lo que está ocurriendo con la vicepresidenta. En sus redes sociales le hizo una recomendación.

Adelina Covo y Armando Benedetti. | Foto: FOTO1 Y 2: SEMANA.

“Me duele Francia Márquez, llamada a hacer historia”, escribió Covo.

Según ella, “hoy la vicepresidenta se siente mal por una lánguida gestión (apartando razones argüídas). Y se deja aprovechar por la derecha, que la desprecia y dejará tirada”.

“Independiente de quien la haya maltratado en el Pacto Histórico, es una mujer importante que se debe rescatar”, manifestó.

La vicepresidenta de Colombia, Francia Márquez, durante una visita a la ciudad de Cali este viernes, 25 de julio, se refirió a la polémica suscitada entre el Ejecutivo nacional, liderado por Gustavo Petro, y su persona. | Foto: Raúl Palacios

Y le sugirió: “Francia, no te dejes usar (por la derecha), que allá no te quieren. No escuches esos cantos de sirena, amárrate duro al mástil”.

Este viernes 25 de julio, Márquez estalló en un evento en Cali, una ciudad que siente como su casa. “He aguantado mucho, pero hoy he decidido hablar”, dijo en un auditorio.

“Quiero ser clara, no estoy aquí para quedarme callada. No voy a fingir que no duele, que no cansa, que no desgasta. Tengo ganas de gritar, tengo ganas de contarles cómo este país nos arrastra en sus narrativas de exclusión, nos asfixia en su desconfianza y luego nos culpa por no respirar”.

Francia parecía libre cada vez que expresaba lo que su corazón sentía.

“Me acusaron de no ejecutar, cuando jamás me entregaron el instrumento para hacerlo. Se promovió la idea de que como soy negra, seguro robo. Sin haber tocado un peso, me trataron como criminal. Porque el color de mi piel, tristemente, para muchos, me hace culpable”, afirmó.

Francia Márquez en el evento de este viernes, 25 de julio. | Foto: Pantallazo de video de Vicepresidencia

Según ella, “me exigieron ser sumisa. Cuando exigí respeto, me llamaron arrogante. Poco a poco, lo que se me dijo en privado se va haciendo público. Ahora que guardo prudencia, se me acusa de complicidad por guardar silencio. Esto no es solo personal. Esto es estructural”, agregó desde la capital de Valle del Cauca.

Francia Márquez tiene su orgullo, le dijeron a SEMANA algunas personas que la conocen y el presidente Gustavo Petro no parece dar su brazo a torcer. De hecho, dijo recientemente que el Ministerio de la Igualdad, que él le asignó a la vicepresidenta, “fue mal manejado”.

El círculo más cercano al presidente repite en voz baja que no hay confianza entre ambos. El primer mandatario, por ejemplo, no vio con buenos ojos que la vicepresidenta resultara salpicada por su excanciller Álvaro Leyva, en unas grabaciones en las que él habló de “tumbar” de la Presidencia a Gustavo Petro.