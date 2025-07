En medio de un evento en la capital del Valle del Cauca, Francia Márquez decidió no callar más lo que lleva entre pecho y espalda. La vicepresidenta participa de la conmemoración del Día Internacional de las Mujeres y las Niñas Afrodescendientes realizada este viernes en las instalaciones del auditorio de la Universidad Libre. “He aguantado mucho, pero hoy he decidido hablar”, dijo.

Al mismo tiempo, Márquez señaló desde la Universidad Libre de Cali: “Quiero ser clara, no estoy aquí para quedarme callada. No voy a fingir que no duele, que no cansa, que no desgasta. Tengo ganas de gritar, tengo ganas de contarles cómo este país nos arrastra en sus narrativas de exclusión, nos asfixia en su desconfianza, y luego nos culpa por no respirar”.

Y es que la vicepresidenta Francia Márquez señaló que ha sufrido varios episodios desagradables dentro del Gobierno del presidente Gustavo Petro.

“Me dieron la misión de crear una institución sin estructura, sin recursos, sin apoyo. Me dijeron: ‘Hazlo tú’. Y cuando argumenté que tres viceministerios eran muchos, me exigieron cinco. Lo hice, a pesar del bloqueo sistemático”, señaló.

De igual manera, sostuvo lo siguiente: “Me acusaron de no ejecutar, cuando jamás me entregaron el instrumento para hacerlo. Se promovió la idea de que como soy negra, seguro robo. Sin haber tocado un peso, me trataron como criminal. Porque el color de mi piel, tristemente, para muchos, me hace culpable”.

Márquez señaló que aparentemente solo la utilizaron para poder ganar las elecciones.