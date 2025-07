Petro respondió a sus críticos que le han dicho que ha tenido un tono racista con Márquez, por la forma despectiva en la que se ha referido a ella. “Lo que sucedió en estos años con el Ministerio de la desigualdad no es que no se le dio oportunidad a la vicepresidenta heredera de una de las peores discriminaciones del mundo: la esclavitud negra, no. Eso no es cierto y es una calumnia contra el Gobierno que deforma la realidad”.