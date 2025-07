“Disentir en el Gobierno que ayudé a elegir”: Francia Márquez marcó el compás de la recta final del mandato de Petro

“ Disentir en el Gobierno que ayudé a elegir , y del que hago parte, no es traicionar. Ejercer la dignidad no es conspirar. Sirvo a mi pueblo con lealtad”, publicó la vicepresidenta en su cuenta personal de X.

Pero volviendo al desahogo que protagonizó Francia Márquez este viernes, la vicepresidenta expresó: “No estoy aquí para quedarme callada. No voy a fingir que no duele, que no cansa, que no desgasta. Tengo ganas de gritar, tengo ganas de contarles cómo este país nos arrastra en sus narrativas de exclusión, nos asfixia en su desconfianza, y luego nos culpa por no respirar”.