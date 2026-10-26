Sofía Petro habló sobre Lula da Silva y envió mensaje: “Una elección no es un partido de fútbol”

Sofía Petro ha estado en la lupa internacional, debido a diversas publicaciones y decisiones que tomó en el panorama político. La joven se ha mostrado activa en debates y conversaciones sobre diversos temas, exponiendo su sentir.

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Recientemente, en medio de la coyuntura por las elecciones de Brasil, donde resultó ganador Lula da Silva, la hija de Gustavo Petro captó las miradas de miles de personas con un post que realizó para el político.

La joven compartió imágenes en las que coincidió con el ahora reelegido presidente y el exmandatario colombiano, entregando unas inesperadas palabras por la campaña que hizo para ganar en las urnas.

De acuerdo con lo que habló Sofía Petro sobre Lula da Silva, estaba muy emocionada y feliz con lo que se realizó en las calles, logrando sumar votos para que el representante de la izquierda conservara su lugar en el poder brasileño.

“Querido Lula, ha sido un honor pasar las últimas semanas conversando sobre usted en las calles de Brasil, en la ardua tarea de vencer estos tiempos de posverdad. Seguramente ya debe usted saber que en algún momento dejó de ser apenas hombre y se convirtió en sentimiento”, escribió al inicio del post.

“Solo eso puede explicar que entre desconocidos se pueda intercambiar una mirada cómplice en el metro, que cantemos juntos estudiantes y recogedores de basura, que los conductores del autobús, en vez de molestarse por los manifestantes, se unan con sus bocinas. Solo eso podría explicar tantas lágrimas compartidas, tanto abrazo fuerte, tanta locura colectiva”, agregó.

Para terminar, Sofía Petro comentó desde su experiencia en la política, reafirmando que se sentía agradecida por todo lo que pasó mientras respaldaba su candidatura.

“Es usted el sentimiento de una niña con una constitución en la mano, del derecho a dos días de descanso, de una hija de trabajadora doméstica en la universidad pública, de un mar rojo que con furor defiende la decencia. Quienes sabemos que una elección no es un partido de fútbol, sabemos también cómo será contada esta historia independientemente del resultado de hoy. Gracias siempre, compañero”, concluyó.