A Sofía Petro no le gustó la burla del senador Andrés Forero tras las elecciones de Brasil y le respondió: “Pero le quedó sonando”

Sofía, hija de Gustavo Petro, le respondió al senador Andrés Forero después de un comentario que hizo sobre un video que ella publicó relacionado con las elecciones de Brasil y que fue compartido por su papá.
En el audiovisual, la joven habló en portugués y mostró su apoyo a Lula da Silva de cara a los comicios. El material fue compartido por el expresidente el 2 de octubre.
Tras conocerse los resultados del fin de semana, que dejaron en la segunda vuelta a Lula y a Flávio Bolsonaro, con ventaja para este último, el congresista Forero comentó la publicación hecha por el exjefe de Estado.
“¿Cómo así que este apoyo no sirvió?”, escribió el militante del Centro Democrático en su cuenta de X.
Esto no pasó desapercibido para Sofía, quien no dudó en responderle. “Pero le quedó sonando porque fue por allá a buscar el video y replicarlo”, dijo.
“¿Cree que nos va a avergonzar apoyar al hombre que sacó a su país dos veces del mapa del hambre; que defiende el derecho a dos días de descanso y no uno?”, agregó.
La hija del exjefe de Estado finalizó diciendo: “Vergüenza apoyar a bandidos como los Bolsonaro”.
¡Pero le quedó sonando porque fue por allá a buscar el video y replicarlo!— Sofía Petro Alcocer (@sofiapetroa) October 5, 2026
¿Cree que nos va a avergonzar apoyar al hombre que sacó a su país dos veces del mapa del hambre; que defiende el derecho a dos dias de descanso y no uno?
Vergüenza apoyar bandidos como los Bolsonaro. https://t.co/HDcEHJp1Z5 pic.twitter.com/AfvWVK8X9W