Esto es lo que vendrán a hacer 300 soldados de EE. UU. a Colombia

El Ministerio de Defensa confirmó que Colombia recibirá a 300 soldados de Estados Unidos. Sobre la misión que tendrán los militares extranjeros en el país, el ministerio explicó que cumplirán entrenamientos de interoperabilidad.

Militares de Colombia y Estados Unidos desarrollarán ejercicios combinados en Colombia. Foto: Ejército

“Un entrenamiento que fortalecerá la interoperabilidad entre el Ejército Nacional de Colombia y el Ejército de los Estados Unidos, mediante ejercicios combinados enfocados en la lucha contra el narcotráfico, la explotación ilícita de yacimientos mineros, los desafíos con sistemas aéreos no tripulados y evacuaciones médicas”, reveló el Ministerio de Defensa.

En el fuerte militar de Tolemaida se llevarán a cabo los Ejercicios combinados. Foto: Ejército.

Así mismo indicó el Ministerio de Defensa el tiempo que permanecerán las tropas extranjeras en Colombia. “El personal militar de los Estados Unidos empezará a llegar a Colombia el martes 27 de octubre de 2026 al Fuerte Militar de Tolemaida, ubicado en Nilo, Cundinamarca, lugar donde será el escenario principal del ejercicio multinacional de entrenamiento colectivo Vanguardia del Sur 2026 (VS26), que se desarrollará hasta el 11 de noviembre”.

Los entrenamientos binacionales estarán dirigidos a tareas contra el narcotráfico, según la cartera de defensa. “Durante este periodo, el Batallón Contra el Narcotráfico N.° 1 del Ejército Nacional intercambiará tácticas, técnicas y procedimientos militares con soldados de infantería ligera del Batallón de Montaña del Ejército de los Estados Unidos".

El presidente Abelardo De La Espriella, ha ordenado fortalecer la cooperación con EE.UU. Foto: SEMANA

En los ejercicios militares se usarán diferentes aeronaves, dijo el Ministerio de Defensa. “La actividad comenzará el día 30 de octubre con una evacuación aeromédica desde el Fuerte Militar de Tolemaida hasta las instalaciones de la Escuela de Caballería en la ciudad de Bogotá. El objetivo será verificar los procedimientos de atención médica y primeros auxilios empleados por el personal de sanidad de ambos ejércitos para auxiliar a una persona que habría resultado herida en un área minada”.

Agregó que: “Para el desarrollo del simulacro se emplearán aeronaves y equipos médicos especializados. La actividad culminará con el traslado del paciente simulado desde el helipuerto de la instalación militar hasta un centro de atención médica especializado. Una vez finalizada esta actividad, el ejercicio multinacional continuará con una ceremonia militar que marcará el inicio de las otras jornadas de entrenamiento. Esta edición del ejercicio permitirá fortalecer las capacidades de las unidades participantes mediante el intercambio de experiencias y la ejecución de procedimientos combinados”.