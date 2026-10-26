Mánager de la agrupación musical del hijo de Poncho Zuleta se pronunció tras aparatoso accidente en Magdalena: “Eran mi familia”

En medio de lágrimas y visiblemente afectado por el aparatoso accidente que sufrió la agrupación vallenata de Kbeto Zuleta, hijo de Poncho Zuleta, su mánager Esteban Bolaño se pronunció a través de sus historias de Instagram.

En la publicación Bolaño no pudo contener su llanto mientras confirmaba que él y otros integrantes del grupo musical lograron salvarse de esta tragedia gracias a que se movilizaban en su camioneta.

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Además, informó que se encuentra en camino hacia el lugar de los hechos, en inmediaciones del puente sobre el río Ariguaní, en jurisdicción de Bosconia, Cesar.

“Esa tragedia horrible que le sucedió a mi agrupación, a mis muchachos, enfrentando un dolor por el fallecimiento de esos integrantes, eran mi familia, yo estoy bien”, expresó, dejando en evidencia su dolor y angustia por lo ocurrido.

Por el momento, se sabe que el siniestro dejó dos personas fallecidas y cerca de 20 heridas, de acuerdo con el balance preliminar entregado por las autoridades locales.

“Me salvé junto con tres integrantes más”

El mánager de la agrupación recalcó que se encuentra bien y otros tres integrantes de la agrupación también gracias a que se movilizaban juntos en otro vehículo.

“Me salvé junto con tres integrantes más que se fueron conmigo. Estoy pidiéndole a Dios que tenga misericordia de los que están heridos y que no hayan más víctimas en esto”, agregó.

Sobre las dos víctimas mortales de este accidente vial, Bolaño confirmó que se trata de Geovanny Lobo, quien se desempeñaba como corista, y Harold Santana, guitarrista de la agrupación.

Esteban Bolaño, mánager de la agrupación de Kbeto Zuleta. Foto: Instagram @estebanbolanomanager

Por otro lado, indicó que, según la información que conoce, los demás integrantes de la agrupación que resultaron heridos, incluido Kbeto, permanecen conscientes y bajo atención médica.

De acuerdo con los informes de las autoridades locales, la tragedia se habría registrado exactamente en la vía El Difícil-Bosconia, en el Magdalena. Allí, el vehículo en el que se transportaba la agrupación cayó desde el puente ubicado sobre el río Ariguaní.

Al parecer, los músicos se desplazaban desde Cartagena, donde habían cumplido con una presentación antes de continuar su recorrido.

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Entre los heridos, hay varios que presentan heridas de gravedad, como es el caso de Diomar Torrado, sonidista del grupo, quien tendría lesiones que deberían ser atendidas en una clínica de mayor complejidad.

“Desde el Gobierno del Cesar expresamos nuestra más sentida solidaridad a Kbeto, a los miembros de su agrupación, a sus familias y a todo el folclor vallenato en este difícil momento”, señaló la Gobernación del Cesar a través de sus redes sociales.