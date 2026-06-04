No para el rosario de funcionarios del Gobierno del presidente Gustavo Petro, que están siendo investigados por la Procuraduría General de la Nación, debido a su abierta participación en política, que es prohibida por la ley.

Piden suspender del cargo al gerente de RTVC, Hollman Morris, por presunta participación en política

Esta vez el turno es para Hollman Morris, gerente del Sistema de Medios Públicos del Estado Colombiano (RTVC), quien estaría usando de forma arbitraria los medios de comunicación estatales para promover la aspiración presidencial del candidato de gobierno Iván Cepeda.

El asunto, según el denunciante Julio César Garcés, es claro y evidente. A su juicio, Morris estaría usando los medios estatales en cuatro frentes: Posicionar narrativas políticas específicas, deslegitimar sectores de oposición, amplificar contenidos favorables a determinados actores políticos y alterar el deber de equilibrio informativo exigible a un medio estatal.

“Por medio del presente escrito formulo denuncia disciplinaria contra el servidor público Hollman Morris, en su condición de gerente de RTVC Sistema de Medios Públicos, por la presunta comisión de faltas disciplinarias gravísimas derivadas de la utilización de medios estatales de comunicación para el favorecimiento sistemático de agendas políticas y actores ideológicamente afines al Gobierno Nacional, particularmente respecto de contenidos y narrativas relacionadas con el senador Iván Cepeda Castro”, se elle en la denuncia que hoy se convirtió en una investigación disciplinaria.

Argumentó el denunciante que “la conducta denunciada compromete de manera directa los principios constitucionales de imparcialidad, moralidad administrativa, pluralismo informativo, neutralidad estatal y prohibición de instrumentalización política de bienes públicos”.

Con estos argumentos y luego de hacer una revisión de la gestión de Morris, la Procuraduría reconoció que sí existen méritos para abrir la investigación.

Así lo manifiesta la Procuraduría en la parte resolutiva del auto con el que se abre formalmente esta invesigación: “por resuntas irregularidades relacionados con la utilización de medios estatales de comunicación con el fin de favorecer agendas políticas afines al gobierno nacional”.

En desarrollo…