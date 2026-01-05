Política

Piden suspender del cargo al gerente de RTVC, Hollman Morris, por presunta participación en política

El exconcejal de Bogotá y candidato al Congreso, Daniel Briceño, radicó una queja en la Procuraduría.

Redacción Semana
5 de enero de 2026, 3:14 p. m.
Gerente de RTVC, Hollman Morris.
Gerente de RTVC, Hollman Morris. Foto: ALEXANDRA RUIZ POVEDA

Al gerente de Sistema de Medios Públicos (RTVC), Hollman Morris, le surgió un nuevo problema después de que el exconcejal de Bogotá y candidato a la Cámara de Representantes, Daniel Briceño, radicara una queja disciplinaria en la Procuraduría General, en la que solicitó su suspensión provisional por supuesta participación en política.

El documento, de ocho páginas, señala que, el pasado 31 de diciembre, se conoció un trino en el que Morris manifestó: “Vamos a tener unos seis meses muy complicados. Aquí se trata de fascismo o democracia (…) pero ahí vamos a estar, el Sistema de Medios Públicos, defendiendo la Constitución del 91, defendiendo la democracia y teniendo la claridad de que el fascismo no le puede ganar en este momento a lo que tanto hemos construido en Colombia”.

Para el exconcejal Briceño, esas declaraciones no fueron realizadas a título personal, sino mencionando de manera expresa a la entidad pública que dirige Morris. Además, destacó que se dieron en medio de la Ley de Garantías, lo cual deja una prohibición para que los servidores públicos intervengan en debates de carácter político o ideológico.

La queja disciplinaria que llegó a la Procuraduría advierte que el mensaje del actual gerente del Sistema de Medios Públicos de Colombia tiene una “dicotomía política” al referirse al fascismo o democracia, anunció una “toma de posesión institucional” frente al escenario electoral que se avecina y destacó que por su posición tiene “capacidad real de influir en la opinión pública”.

Briceño destacó que esa manifestación de Hollman Morris podría configurar una participación en política, al considerar que utilizó su cargo directivo y su posición institucional para emitir valoraciones de carácter político, ideológico y llevar sus apreciaciones a la próxima jornada electoral.

Daniel Briceño, concejal de Bogotá, cuestionó que la empresa esté “contratando sin control”.
Daniel Briceño, exconcejal de Bogotá. Foto: NICOLÁS LINARES

“Las manifestaciones realizadas no se limitan a una reflexión abstracta o académica, sino que introducen una lectura valorativa del contexto político, al plantear una dicotomía ideológica excluyente y proyectarla sobre el proceso electoral que se avecina, lo cual resulta incompatible con el deber de neutralidad que rige la función pública”, dice el documento.

Finalmente, Briceño solicitó a la Procuraduría que admita la queja contra Hollman Morris, abra una investigación disciplinaria y decrete la suspensión provisional del cargo como gerente de RTVC, mientras avanza este el proceso en su contra.

Esta es la queja completa:

Procuraduría - Suspensión Hollman Morris by dlandinezc

