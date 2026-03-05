Hollman Morris habla del debut de Petro como actor en la película ‘Padilla’, protagonizada por Cuba Gooding Jr.: “Me van a caer rayos y centellas”

Hollman Morris, gerente de RTVC (Radio Televisión Nacional de Colombia), el sistema de medios públicos en Colombia, habló de la participación del presidente Gustavo Petro en una película.

La imagen de Petro actuando en una película resulta tan sorpresiva como controversial, y con muchas preguntas sobre su financiación. Aparte, la cinta es protagonizada por Cuba Gooding Jr., el actor estadounidense cuyos abusos de toda índole salieron a la luz con el movimiento Me Too y que lo obligaron a adelantar acuerdos con la justicia, para evitar la cárcel, y acuerdos económicos con las víctimas, para abolir procesos civiles.

El actor Cuba Gooding, Jr. llega al evento For Your Consideration, de FX, para 'The People v. O.J. Simpson - American Crime Story' en el Teatro del Ace Hotel el 4 de abril de 2016 en Los Ángeles, California Foto: Getty Images

Nórida Rodríguez, exgerente de RTVC, rechaza participación de Cuba Gooding Jr. en película financiada por el Gobierno: “Indigna”

Abusos, alcohol: El pasado oscuro de Cuba Gooding Jr., protagonista de la película sobre el almirante Padilla, en la que actuará Petro

“No alcanza a hacer un papel, hace lo que en cine, que nos apasiona, es la figura del cameo. El cameo es, acuérdate, Alfred Hitchcock (director de cine británico fallecido en 1980). Fue el gran inventor del cameo; él hacía, escribía sus películas y en alguna escena él aparecía fumando un cigarrillo, recostado en un poste. Eso se conoce en el mundo del cine como el cameo”, aseguró Morris.

Hollman Morris, gerente de RTVC Foto: Daniel Reina Semana

“Déjame decirte —voy a decir algo y me van a caer rayos y centellas—, quienes le seguimos al presidente Gustavo Petro, a quienes se nos ocurrió esa idea de que apareciera como un extra y aquí te contesto que él no actúa, es una imagen fugaz, aparece él en un baile al lado de Cuba Jr., como amigo de Cuba Jr., es decir, del almirante Padilla (José Prudencio Padilla)”, agregó.

“A quienes se nos ocurre la idea es a la ministra Carina Murcia (ministra de Tecnologías de la Información), a Raúl Moreno (jefe de despacho de la Presidencia de la República), el secretario y a mí. Nos tocó rogar y presionar mucho al presidente para convencerlo de que apareciera en una imagen para que la película, además de que tenga un protagonista como Cuba Jr., que es premio Óscar de la Academia, tuviera ese llamativo. Aparece ‘en el que en su momento fuera el presidente de la República de Colombia, Gustavo Petro’, porque la película estará en salas ya cuando el presidente Petro no esté en el gobierno”, agregó el gerente de RTVC.

“Recurso público del Ministerio de las TIC, 8.000 millones de pesos. Eso es poco menos de 2 millones de dólares. Sin embargo, los titulares que hoy rodean las redes sociales dicen 4 millones de dólares de recurso, de sus impuestos están diciendo, eso es falso”, aseveró.

“La película hace parte de nada menos y nada más, de la Ley 2334 del 2 de octubre de 2023, por la cual, entre otros, se asciende a la figura de gran almirante al gran prócer de la independencia colombiana y único almirante de la independencia colombiana, como es el almirante Padilla”, agregó en declaraciones a Caracol Radio.

A su turno, el presidente, Gustavo Petro, se pronunció. “Ja, ja, ja, ja, ja, no solicité participar, pero aparezco unos cinco segundos ante una hermosa bailarina jaimaquina que encantó a Montilla y a Padilla al mismo tiempo. No veo por qué unos presidentes se puedan dedicar a perpetuarse en el poder, otros a ser DJ y yo no pueda ser actor o escritor, y más si es para lanzar niveles mayores del arte audiovisual, de la investigación de nuestra historia, del papel de las negritudes y los indígenas en nuestra independencia y del conocimiento de Colombia en el mundo. Pude hablar con la novia de Cuba Gooding Jr., quien es amiga de Robert De Niro, a quien le mandé un saludo y lo invité a Colombia”.

Posteriormente, escribió: “El arte es educación, la historia es educación. Un pueblo sin arte, sin cultura, sin historia y sin memoria lo llevan al matadero, producen fácil el genocidio, lo estafan”.

A su turno, el Ministerio de las TIC emitió el siguiente comunicado:

Bogotá, 5 de marzo de 2026. (@Ministerio_TIC)

El Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (MinTIC) se permite aclarar:

• La película Padilla se financia en el marco de la Ley 2334 de 2023, según lo estableció el Congreso de la República de Colombia, para reconocer a las comunidades afrodescendientes, indígenas y raizales, y honrar póstumamente al almirante José Prudencio Padilla.

• Se trata de una inversión pública y privada para producción de alto nivel. $8.104 millones del FUTIC, junto con $7.786 millones de Valencia Producciones FX SAS y la producción liderada por RTVC, garantizan calidad internacional y proyección en salas de cine, plataformas digitales, servicios de streaming y circuitos internacionales.

• Historia con dimensión panamericana. La película aborda historias reales de migración y resistencia cultural, mostrando cómo esta herencia histórica conecta a Colombia con países como Estados Unidos y Canadá, trascendiendo fronteras, idiomas y culturas.

• Se trata de una estrategia que involucra a RTVC, Valencia Producciones FX S. A. S. y MinTIC para cumplir con los compromisos de impulsar la televisión pública de calidad, la preservación de la memoria histórica y la proyección internacional del talento colombiano.

• Con esta obra audiovisual se fortalece la generación de empleo y se apoya a diferentes frentes en la producción audiovisual en Colombia. Su realización involucrará a más de 1.400 personas: 180 profesionales en los equipos técnico, artístico y de producción; 250 actores nacionales; 1.000 extras; 30 conductores de transporte de vestuario y maquillaje; así como los equipos de alimentación, montaje y ambientación. La película se rodará en locaciones emblemáticas como Cartagena, Villa de Leyva y Bogotá, combinando escenografía histórica, vestuario especializado y efectos visuales de última generación nunca emitidos en Colombia. Esta producción no solo potencia la economía local y el turismo, sino que también contribuye a la comercialización de servicios y a la visibilidad del talento colombiano en la industria audiovisual.

• Apoyo histórico a la industria audiovisual. No es la primera vez que el Gobierno financia producciones de alto nivel en Colombia. Proyectos como los Kids Choice Awards, Palabra de Ladrón, El Libertador, Cosiaca, El Colombiano de Keko, La Vorágine y Sin Límites reflejan el compromiso de diferentes administraciones desde 2014 con la industria creativa, la generación de empleo y la difusión cultural.

Las productoras audiovisuales acreditan experiencia, capacidad técnica y solidez económica, certificadas a nivel internacional, para poder realizar estas obras. El proceso de selección es transparente y se realiza estrictamente bajo la ley, asegurando que cada proyecto cumpla con los requisitos legales y profesionales, teniendo en cuenta que quien pasa una propuesta a MinTIC de un contenido es un operador público.

• Proyección internacional y circulación de la obra. El tráiler y el documental detrás de cámaras se lanzarán en el Festival de Cine de Cartagena el 16 de abril; el estreno de la película será el 24 de julio. Esta iniciativa demuestra que pensar en grande permite conquistar pantallas internacionales y entrar a nuevos mercados. MinTIC busca que, a través de la internacionalización de los contenidos públicos, se busque una fuente de recursos que fortalezca a la televisión pública.