El 30 de enero de 2026 se firmó la Resolución 01132 del Ministerio de Relaciones Exteriores con el que se oficializó el nombramiento de Daniela Morris Casas como asesora bilingüe de la canciller Rosa Yolanda Villavicencio.

“Nómbrese, con carácter ordinario a Daniela Morris Casas en el cargo de Secretario Bilingüe, Código 4182, Grado 26, de la planta de personal del Despacho del Viceministro de Relaciones Exteriores”, dice la comunicación.

En sus redes sociales la misma Morris celebró este logro. “Estoy feliz y agradecida de anunciar que el pasado 6 de febrero he sido posesionada como Secretaria Privada Bilingüe de la Canciller de Colombia, Rosa Yolanda Villavicencio Mapy. Es definitivamente un honor, un reto, y un orgullo para mí aceptar este cargo con tal nivel de responsabilidad, confianza, y desempeño profesional”, aseguró la joven que se define como “secretaria privada de la canciller de Colombia” en sus redes sociales.

Morris es asesora de la canciller Yolanda Villavicencio. Foto: GUILLERMO TORRES REINA / SEMANA

Morris es graduada de la Amsterdam University College de Relaciones Internacionales y Sostenibilidad y cuenta con estudios de Economía Ambiental, Responsabilidad Social Corporativa, Sociología del Estado y la Acción Pública y Estudios Políticos del Islam de la Université París Dauphine.

Cancillería aclara que toda la información relacionada con la expedición de pasaportes será entregada por el ministerio

Además de ser la secretaria bilingüe de la canciller Villavicencio desde hace más de dos meses, ha sido actriz y modelo, directora de comunicaciones y profesional de proyecto.

Daniela Morris es hija del gerente de RTVC, Hollman Morris. Foto: Daniel Reina Semana

Morris es hija del actual gerente de RTVC, Hollman Morris, un periodista y político cercano al presidente Gustavo Petro desde hace varios años. De hecho, en la posesión del mandatario en 2022 el comunicador estuvo junto a sus dos hijos e hizo pública uno fotografía junto a ellos celebrando ese momento.

“Uno de los días más felices de mi vida, ver la llegada del primer gobierno progresista en Colombia en compañía de mis amores de la vida. Daniela nació en el exilio porque yo pensaba diferente. Nunca más nuestros hijos e hijas naciendo en exilio porque sus padres piensen diferente”, afirmó el actual gerente de RTVC.

SEMANA consultó a la Cancillería para conocer las razones del nombramiento de Morris como asesora de la ministra. Hasta el momento no ha habido respuesta.