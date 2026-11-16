Una patrullera de la Policía Metropolitana de Cali recibió todo tipo de insultos racistas. En el video aparece la uniformada guardando la compostura mientras un hombre la ataca con todo tipo de palabras soeces por parte de un hombre.

Patrullera de la Policía fue víctima de insultos racistas en Cali. En las próximas horas denunciará al agresor. https://t.co/f0wz5K9jDc https://t.co/6QOjMl33j6 — Revista Semana (@RevistaSemana) November 16, 2026

El agresor, como se le escucha, la graba y la recrimina por su trabajo y la ataca por su color de piel. Todo esto, mientras varios transeúntes pasan y miran. “Ríase”.

Poco después aparece en escena una mujer que la ataca mientras intenta agredirla físicamente.

Desde la @AlcaldiaDeCali rechazamos de manera contundente los insultos racistas y las expresiones de discriminación contra una uniformada de nuestra Policía Metropolitana. Detrás de cada uniforme hay un ser humano que merece respeto. Nuestros policías están en las calles trabajando por la seguridad de todos los caleños y no podemos permitir que sean víctimas de agresiones o discriminación. Por eso, estamos trabajando de manera articulada con la @PoliciaCali para identificar a las personas responsables de este delito y avanzar en las actuaciones correspondientes. En Cali cabemos todos. No podemos permitir que el racismo y la discriminación tengan espacio en nuestra ciudad. El respeto debe estar siempre por encima de cualquier diferencia. — Alejandro Eder (@alejoeder) November 16, 2026

Por el momento no se conoce el lugar exacto donde se realizó la grabación ni la labor que estaba desarrollando la patrullera. Los continuos insultos racistas que recibió la patrullera generaron gran indignación en redes sociales.

Frente a esto, el alcalde de Cali, Alejandro Eder, le envió un mensaje de solidaridad a la uniformada y pidió identificar al autor de la agresión.

“Desde la Alcaldía de Cali rechazamos de manera contundente los insultos racistas y las expresiones de discriminación contra una uniformada de nuestra Policía Metropolitana. Detrás de cada uniforme hay un ser humano que merece respeto”, señaló el mandatario.

Rechazo total al acto de racismo y agresión verbal que sufrió esta patrullera de la Policía Nacional mientras cumplía con su deber. Es inaceptable que el respeto hacia nuestra fuerza pública y la dignidad humana se vean vulnerados con insultos discriminatorios y ataques basados en el color de piel. Hacemos un llamado urgente a la @PoliciaColombia y a la @FiscaliaCol para que identifiquen y ubiquen al responsable de estas agresiones. ¡Toda nuestra solidaridad con la uniformada! — 𝑹. 𝑮𝒖𝒔𝒕𝒂𝒗𝒐 𝑴𝒐𝒓𝒆𝒏𝒐 (@RonaldMonroyMo3) November 16, 2026

“Nuestros policías están en las calles trabajando por la seguridad de todos los caleños y no podemos permitir que sean víctimas de agresiones o discriminación. Por eso, estamos trabajando de manera articulada con la Policía de Cali para identificar a las personas responsables de este delito y avanzar en las actuaciones correspondientes. En Cali cabemos todos. No podemos permitir que el racismo y la discriminación tengan espacio en nuestra ciudad”,

Igualmente, varios usuarios en redes pidieron identificar y sancionar a los responsables de estos actos en contra de la integridad de la patrullera.

SEMANA conoció que la patrullera presentará denuncia ante la Fiscalía General en contra de la pareja por actos de violencia contra la mujer y racismo.

Policía acompañará denuncia penal

La Policía Nacional rechazó los presuntos actos de discriminación racial y violencia verbal contra la auxiliar de la institución, ocurridos durante la madrugada del 15 de noviembre en el barrio Obrero, en Cali.

A través de un comunicado, la institución informó que dispuso acompañamiento psicológico y jurídico para la uniformada y su familia, además de anunciar que el próximo 17 de noviembre la respaldará en la presentación de una denuncia penal ante las autoridades competentes por los presuntos actos de discriminación racial y violencia contra la mujer.

La Policía también expresó su solidaridad con la joven y aseguró que brindará el respaldo institucional necesario para proteger sus derechos. Asimismo, reiteró que no tolera ni justifica manifestaciones de racismo, discriminación o violencia contra las mujeres.

La institución señaló que su actuación estará orientada a la defensa de la dignidad humana, la igualdad, el respeto por la diversidad y la protección de los derechos de las mujeres.

El director de la institución, mayor general Jesús Alejandro Barrera, se unió a las palabras de rechazo y anunció el acompañamiento a la patrullera.

“Rechazo categóricamente toda forma de violencia contra la mujer y los presuntos actos de racismo contra nuestra auxiliar de Policía en Cali. Mi solidaridad y respaldo a ella y su familia. La Institución garantiza apoyo psicosocial y jurídico para la defensa de sus derechos”, señaló el alto oficial.