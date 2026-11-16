Un accidente se presentó en las últimas horas en La Línea, situación que generó una grave afectación en la movilidad entre los municipios de Cajamarca y Calarcá.

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Las primeras informaciones indican que un camión con carga se estrelló contra el costado izquierdo del túnel Ocelotes.

El conductor habría perdido el control del vehículo al perder los frenos.

Por el momento, la vía sigue en cierre total. En la zona se encuentran las autoridades.

*En desarrollo…