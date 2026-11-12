De La Espriella confirmó primer golpe contra el narcotráfico en el corredor de La Línea: así camuflaban la cocaína

El presidente de la República, Abelardo De La Espriella, entregó detalles de un nuevo golpe que la Policía propinó en contra de estructuras criminales dedicadas al negocio ilegal del narcotráfico.

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A través de su cuenta personal de X, el mandatario indicó que se reportó la primera incautación de droga que hizo su Gobierno en el corredor vial de La Línea. Las autoridades descubrieron cómo estaban camuflando la cocaína.

“¡AL NARCOTERRORISMO LO VAMOS A ARRINCONAR HASTA DESTRUIR SU NEGOCIO CRIMINAL! En dos contundentes operaciones, nuestra Policía Nacional incautó 1.088,6 kilogramos de clorhidrato de cocaína, golpeando las rutas del narcotráfico y las finanzas de las estructuras narcoterroristas que pretenden seguir envenenando al mundo”, expresó De La Espriella.

Y agregó en el mensaje que publicó en su cuenta personal de X: “El primer golpe se dio en el corredor vial de La Línea, sector Los Pinos, donde fueron incautados 600 kilos de cocaína ocultos en una caleta dentro de un tractocamión cisterna. Dos personas fueron capturadas”.

“En Aguachica, Cesar, la Operación Urano permitió incautar otros 488,6 kilos de cocaína que eran transportados en un vehículo cisterna. La droga pertenecía a una dinámica criminal de la estructura Carlos Patiño, de las disidencias de Iván Mordisco, y tendría como destino mercados internacionales”, aseguró.

Además entregó otros detalles del golpe: “Este segundo resultado representa una afectación superior a $ 2.800 millones a las finanzas criminales y evitó la circulación de cerca de 1,2 millones de dosis”.

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“NO VAMOS A PERMITIR QUE ESTOS NARCOTERRORISTAS SIGAN ENVENENANDO AL MUNDO Y FINANCIÁNDOSE CON LA DROGA. VAMOS A CERRARLES LAS RUTAS, DESTRUIR SUS RENTAS Y PERSEGUIRLOS HASTA QUE RESPONDAN ANTE LA JUSTICIA”, concluyó el mandatario colombiano.