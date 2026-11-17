El presidente Abelardo De La Espriella se pronunció después de lo que fueron los ataques registrados en el Huila durante los últimos hechos. El mandatario anunció una serie de medidas para controlar la situación.

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Uno de los hechos se presentó este domingo, 15 de noviembre, tras un atentado contra el peaje que conduce de Neiva a la ciudad de Bogotá, donde una moto fue detonada. Además, este lunes también hubo un ataque contra las instalaciones de la estación de Policía del municipio de El Pital.

Ante esto, el jefe de Estado escribió un contundente mensaje a través de su cuenta de X en el que dejó en claro que el Huila no está solo y que su Gobierno lo defenderá.

“Estoy siguiendo muy de cerca la situación de orden público en el departamento del Huila. Es una tierra que llevo en el corazón y que merece todo el apoyo, toda la atención y toda la protección del Estado”, señaló.

El mandatario confirmó que se tendrá un refuerzo militar, a partir de la próxima semana comenzará a llegar un batallón de la Fuerza de Despliegue Rápido n.º 13 (FUDRA 13).

Asimismo, en estos día entrará en funcionamiento el Bloque Operativo de Seguridad Urbana (BOSUR) de Neiva con el objetivo de fortalecer las operaciones contra las estructuras criminales.

En el mensaje, el presidente también anunció que el Ministerio del Interior agilizará el reforzamiento de 12 estaciones de Policía, por medio de la instalación de mallas de protección y elementos antidrones.

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De igual forma, se activará un plan especial de reforzamiento de todos los peajes del departamento, en donde habrá presencia del Ejército y la Policía Nacional.

Por último, De La Espriella señaló que se pondrá en marcha un plan especial para reforzar la seguridad de la infraestructura crítica del Estado en todo del departamento. “El Huila no está solo. No voy a permitir que los narcoterroristas intimiden a sus habitantes ni pretendan arrebatarle al Estado el control del territorio”, dijo.

“Voy a defender al Huila con toda la determinación, todas las capacidades y toda la fuerza legítima del Estado”, complementó.