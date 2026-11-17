Una emergencia se registró en la tarde de este lunes 16 de noviembre en la Alta Guajira, cuando una embarcación que llevaba 13 personas con varios menores de edad naufragó en el sector de Punta Cañón, jurisdicción de Uribia.

“Le tiraron dos bombazos al Ejército”: así reportó una persona el atentado de esta tarde en Curumaní

La Armada Nacional le confirmó a SEMANA que ya están trabajando con las demás autoridades correspondientes para ubicar a las personas que se encuentran desaparecidas. Asimismo, se conoció que una vez varios lancheros conocieron la noticia, se desplazaron al lugar con el fin de ayudar con el rescate de las personas.

“La Armada Nacional intensificó las operaciones de búsqueda y rescate en aguas de La Guajira, tras conocerse una emergencia marítima durante el tránsito de una embarcación que cubría la ruta entre Puerto Bolívar y Punta Gallinas, con 13 personas a bordo, entre ellas cinco menores de edad”, señalaron.

Asimismo, precisaron que fue una familiar de las personas que sufrieron el accidente la que le avisó a las autoridades, quienes desplegaron un operativo de búsqueda con ayuda de varios lancheros de esta zona de La Guajira.

“La situación fue reportada por el familiar de uno de los pasajeros, luego de que la embarcación no llegara a su destino en el tiempo previsto. Posteriormente, se estableció comunicación con personas que se encontraban a bordo, quienes informaron que una ola ingresó a la embarcación y provocó su inundación. Aunque lograron achicar el agua y continuar la navegación, se activaron las coordinaciones para atender la emergencia”, agregó la institución naval.

Armada Nacional desplegó sus capacidades para dar con los desaparecidos. Foto: Suministrado a SEMANA.

Hasta este momento, las autoridades confirmaron: “De acuerdo con el balance preliminar, seis personas han sido localizadas con vida, una menor de edad falleció y seis personas continúan desaparecidas: tres adultos y tres menores de edad”.

Las labores de búsqueda continúan por parte de las autoridades correspondientes y que son lideradas por la Armada Nacional, que ha desplegado todas sus capacidades.

Atlántico, entre los departamentos de Colombia donde más asesinan mujeres: van 77 casos en 2026

“Para fortalecer las labores de búsqueda, la Estación de Guardacostas de Santa Marta desplegó buzos especializados, mientras que la Capitanía de Puerto emitió un aviso a los navegantes para solicitar su colaboración y el reporte oportuno de cualquier información que permita avanzar en la ubicación de quienes permanecen desaparecidos”, indicaron.

También precisaron: “La Armada Nacional mantiene sus capacidades operacionales desplegadas y continúa coordinando los esfuerzos de búsqueda y rescate, con el propósito de localizar a las personas que aún permanecen desaparecidas y atender esta emergencia”.