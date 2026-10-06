Envían a prisión a dos personas señaladas de participar en atentado a base aérea de Cali

Un juez de Cali envió a la cárcel a Sebastián Torres Caicedo y Sebastián Rojas Becerra, señalados de participar en el atentado con explosivos contra la Base Aérea Marco Fidel Suárez, en Cali, Valle del Cauca.

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Los hechos ocurrieron el 21 de agosto de 2025, cuando delincuentes abandonaron dos camiones con explosivos al frente de las instalaciones militares.

Uno de los vehículos detonó y ocasionó la muerte de seis personas y lesiones a más de 58, según datos de la Fiscalía.

Explosión frente a la base aérea marco Fidel Suárez en Cali Foto: Raúl Palacios

Sobre Torres Caicedo y Rojas Becerra, el ente acusador aseguró que “habrían intervenido en la planeación del ataque y realizado labores logísticas para facilitar la huida de quienes dejaron los automotores y evitar su captura”.

“Con conocimiento y voluntad realizaron un ataque indiscriminado y excesivo porque utilizaron ese tipo de explosivo que no es convencional, que no tiene control de tiro y que, entre otras cosas, produce unos daños de enormes consecuencias, y lo hicieron con fines terroristas al contribuir con su ayuda a que se lograra estacionar y posteriormente explotar el vehículo tipo furgón que generó una onda explosiva de gran magnitud y daños graves con ocasión de ese conflicto del que estamos hablando, que está enfrentando la nación colombiana con esta disidencia de las Farc”, detalló el ente acusador.

A ambos les fueron imputados cargos por concierto para delinquir agravado con fines de homicidio y terrorismo; terrorismo; homicidio en persona protegida; homicidio en persona protegida en grado de tentativa; y fabricación, tráfico y porte de armas o municiones de uso restringido o privativo de las Fuerzas Armadas o explosivos agravado.

Estas dos personas no aceptaron los cargos, pero fueron cobijadas con medida de aseguramiento intramural, es decir, fueron enviadas a prisión.

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Los dos cayeron en un operativo de la Sijín y la Fiscalía en dos inmuebles de Cali, diligencias en las que también fue detenida Erly Tatiana Montoya Quintero, compañera sentimental de Torres Caicedo, con varias dosis de estupefacientes.

A ella le fueron imputados los delitos de tráfico, fabricación o porte de estupefacientes y también fue enviada a una cárcel.