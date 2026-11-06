MinJusticia reconoce que queda “mucho por investigar” sobre el holocausto del Palacio de Justicia

La impunidad, los casos sin conclusión y la falta de respuesta sobre los desaparecidos sigue siendo el telón que acompaña cada año la conmemoración de la toma guerrillera del M-19 que terminó en la retoma y el doloroso holocausto del Palacio de Justicia, entre el 6 y 7 de noviembre de 1985.

En medio de esos llamados que aparecieron durante la conmemoración de los 41 años de la tragedia que vivió Colombia, el ministro de Justicia, Iván Cancino, reconoció que aún queda “mucho por investigar” sobre esos dos violentos días que bañaron a la capital del país en sangre, muerte y violencia.

En el marco de ese acto conmemorativo en el centro de Bogotá, Cancino reconoció que “aquí todavía falta mucho por investigar, mucho por indagar, han existido procesos, comisiones de la verdad, pero por supuesto que falta todavía mucho por indagar en este proceso”.

Las palabras del funcionario del Gobierno del presidente Abelardo De La Espriella se dieron después de que Carlos Medellín Becerra, hijo del magistrado asesinado en el holocausto Gabriel Medellín Forero, aseguró que la toma y retoma del Palacio de Justicia han tenido varios capítulos de impunidad.

41 años del holocausto del Palacio de Justicia: el llamado de los desaparecidos

El clamor

Carlos Medellín asistió a la conmemoración en el Palacio de Justicia para recordar todas las decisiones judiciales que se han venido dando durante cuatro décadas sobre los responsables detrás del violento ataque contra el Palacio de Justicia.

Su intervención la inició recordando “la decisión del Juzgado 30 de Instrucción Penal que profirió resolución acusatoria contra los miembros del M-19 Carlos Pizarro, Marcos Chalita, Otty Patiño y Gustavo Petro y otros por el delito de homicidio, tentativa y secuestro que sucedieron en este Palacio”.

El hijo del magistrado fallecido destacó que los miembros del M-19 fueron indultados “dos veces” en el marco del proceso de paz que se adelantó, pero reclamó que ese acuerdo se dio “sin que se hubiera exigido verdad, justicia y no repetición. Perdonaron a estos criminales a cambio de nada”.

Uno de los capítulos que aún queda pendiente por resolver sobre el holocausto del Palacio de Justicia tiene relación con las ocho personas que desaparecieron después de que el M-19 se tomara el Palacio de Justicia y la Fuerza Pública adelantara la retoma de las instalaciones de la principal sede judicial de Colombia.