41 años del holocausto del Palacio de Justicia: el llamado de los desaparecidos

El 6 y 7 de noviembre de 1985, un comando del grupo guerrillero M19 (Movimiento 19 de abril) se tomó por la fuerza las instalaciones del Palacio de Justicia, en el centro de Bogotá, con la pretensión de realizar un juicio político contra el entonces presidente Belisario Betancour.

41 años después de una de las tragedias más graves que enlutó a Colombia, muchas víctimas siguen buscando a quienes desaparecieron en medio de la toma y la retoma del Palacio sin respuesta, sin razón y dejando un velo incertidumbre en sus familias.

Palacio de Justicia: “No podemos permitir que relatos falsos se apoderen de la memoria”, dijo el presidente de la Comisión de Disciplina Judicial

Una de las mujeres que tuvo que vivir ese drama fue María del Pilar Navarrete, esposa de Héctor Jaime Beltrán, empleado de la cafetería, quien estuvo 32 años desaparecido hasta el 2020, año en el que aparecieron sus restos en medio de una exhumación en la que se suponía era el cuerpo del magistrado Julio César Andrade, víctima de desaparición forzada.

María del Pilar Navarrete fue una de las asistentes a la conmemoración de los 41 años del holocausto en el Palacio, quien manifestó que “hablo desde mi experiencia, desde las preguntas que me han acompañado y desde la persistencia de una búsqueda que el paso de los años no ha logrado borrar, porque ¿cómo se aprender a vivir sin saber qué pasó con una persona que se ama?”.

Otra de las víctimas que regresó al lugar en donde desapareció uno de sus familiares fue Lina Ángulo, hija de Blanca Ramírez, auxiliar del magistrado del Consejo de Estado, Manuel Gaona, quien estuvo 31 años desaparecida después del holocauso en el Palacio de Justicia.

Lina Ángulo recordó que “quedan las reuniones familiares, los regaños, los afectos, los desayunos compartidos, los besos de buenas noches. Mi mensaje hoy es recordar desde la humanidad, desde el amor, desde el perdón y la reconciliación. Es transformar el dolor en caminos de sanación”.

Carlos Medellín Becerra, hijo del magistrado Carlos Medellín Forero, también asistió a la conmemoración de los 41 años del Palacio para recordar cómo la justicia ha venido identificando a los responsables detrás de la violencia, el dolor y la tragedia que vivió Colombia durante ese 6 y 7 de noviembre.

Juez negó tutela del coronel (r) Plazas Vega contra serie del Holocausto del Palacio de Justicia

Medellín Becerra destacó que se debía “recordar la decisión del juzgado 30 de Instrucción Penal que profirió resolución acusatoria contra los miembros del M19 Carlos Pizarro, Marco Chalita, Otty Patiño, Gustavo Petro y otros por el delito de homicidio, tentativa de homicidio y secuestro que sucedieron en este Palacio”.

Esas palabras fueron escuchadas por los presidentes de las altas cortes, el alcalde de Bogotá Carlos Fernando Galán y varios representantes del Estado colombiano que asistieron a conmemorar los 41 años de uno de los hechos que marco la historia del país: el holocausto en el Palacio de Justicia.