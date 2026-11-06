Gobierno Petro dejó con líos a RTVC: fue sancionado por incumplir protección de niños, niñas y adolescentes

El gobierno del expresidente Gustavo Petro dejó en problemas a RTVC, debido a una sanción que impuso la Comisión de Regulación de Comunicaciones (CRC) por incumplir en la protección de los niños, niñas y adolescentes.

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La entidad encontró responsable al Sistema de Medios Públicos por hechos ocurridos el 8 de febrero de 2025, cuando Señal Colombia emitió a las 8:00 p. m. la película Aquarius, con contenido de connotación sexual, dentro de la franja familiar.

La decisión se dio por la forma en la que se programó y presentó la cinta, ya que la advertencia previa no permitió a las familias conocer de manera cierta y suficiente lo que sería emitido, y la programación resultó incompatible con la franja familiar.

De hecho, la CRC calificó la conducta como grave y señaló que hubo un bajo nivel de diligencia en el cumplimiento de los deberes destinados a proteger a los niños, niñas y adolescentes.

RTVC. Foto: RTVC

En ese sentido, sostuvo que para ese momento se desconocieron las salvaguardas legales que buscan evitar que esta población quede expuesta a contenidos inadecuados y que permiten a padres y cuidadores tomar decisiones informadas.

Por todo esto, la Comisión de Regulación de Comunicaciones impuso una multa de 53,5 salarios mínimos mensuales legales vigentes de 2025, equivalente a aproximadamente $ 76,2 millones.

Además, hubo una amonestación por la emisión del contenido en franja familiar. “Estas consecuencias económicas e institucionales fueron originadas por actuaciones de la administración anterior y hoy constituyen una carga heredada para RTVC”, indicó el Sistema de Medios Públicos.

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“La protección reforzada de la niñez no es una formalidad. Está prevista en el artículo 47, numeral 6.°, de la Ley 1098 de 2006 y desarrollada por la regulación de la CRC. Ignorarla fue una actuación irresponsable que comprometió recursos públicos, afectó la confianza de las audiencias y trasladó a la actual administración la obligación de corregir sus efectos”, recordó.

Ante esto, RTVC dejó en claro que la administración actual cumplirá respectivamente con las decisiones que se encuentren en firme. Además, se fortalecerán los controles de clasificación, programación y advertencia de contenidos, y se documentarán las responsabilidades que puedan corresponder.

El expresidente Gustavo Petro y la Comisión de Regulación de Comunicaciones. Foto: Presidencia/CRC

De la misma forma, se evaluarán las acciones jurídicas, disciplinarias y fiscales a que haya lugar, sin anticipar competencias ni conclusiones reservadas a las autoridades.

“RTVC, como Sistema de Medios Públicos de Colombia, tiene un deber superior con sus audiencias. Proteger a los niños, niñas y adolescentes no es censurar: es cumplir la ley, actuar con diligencia y garantizar que la radio y la televisión públicas sean espacios seguros, responsables y confiables”, concluyó.