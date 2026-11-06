El orden público en Colombia sigue generando grandes preocupaciones por las acciones terroristas de los grupos alzados en armas. El Ejército Nacional de Colombia precisó que seis integrantes de su institución armada se encuentran privados de su libertad por los ilegales: una subteniente y cinco soldados.

Estos serían los dos cabecillas del ELN que estarían detrás del secuestro de una oficial del Ejército en Arauca

“Rechazamos de manera categórica el secuestro de nuestros militares, exigimos respeto por sus vidas y sus derechos, así como su inmediata liberación, sanos y salvos”, escribió por medio de su cuenta en la red social X.

La institución militar indicó que avanza con las operaciones y el trabajo de inteligencia necesario para poder ubicar a los uniformados secuestrados.

“Este acto criminal constituye una grave vulneración a su libertad e integridad personal. No cesaremos en nuestros esfuerzos hasta lograr sus liberaciones. ¡La vida y la libertad de nuestros militares se respetan!”, agregó.

Entre los casos más recientes se encuentra el de la subteniente María Camila Pantoja Hernández, secuestrada el pasado 4 de noviembre de 2026 en Saravena, Arauca, por hombres en motocicleta que la abordaron. Hasta ahora se desconoce su paradero.

La guerrilla del ELN reconoció públicamente que la tiene en su poder y que le está garantizando supuestamente sus derechos.

María Camila Pantoja, subintendente secuestrada, y miembros del ELN. Foto: Foto 1: Suministrada / Foto 2: AFP

En la lista del Ejército figura el soldado Jamerson Adrián Guacheta Guacheta, secuestrado el 24 de julio de 2025 en Cauca. A este caso se suman los soldados profesionales Jeison Javier García Rodríguez y Brayan Stiven Ruiz Toro, privados de la libertad el 24 de agosto de ese mismo año en Nariño.

Por su parte, Juan David Buitrón Caicedo, secuestrado el 26 de agosto de 2025 en Cauca, y a Víctor Hugo Yepes García, quien fue secuestrado el 14 de noviembre de 2025 en ese mismo departamento.

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Entretanto, tres militares permanecen desaparecidos. Se trata de Juan Manuel Martelos Quitián, desde el 26 de septiembre de 2025 en Nariño; Daniel Bustos Ramírez, desde el 11 de octubre de 2025 en Arauca; y el cabo tercero William Chalacán Cuasmal, desaparecido el 12 de octubre de 2026 en el río Caquetá, Amazonas.