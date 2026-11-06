Fiscalía confirmó lo que hombre le venía haciendo a niña encontrada muerta en una alcantarilla de Bogotá: hay nueva imputación

Un nuevo capítulo se suma al asesinato de Ana Lucía González Mendoza, la menor de nueve años que fue encontrada sin vida dentro de una alcantarilla en la localidad de Ciudad Bolívar, en el sur de Bogotá.

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La Fiscalía General de la Nación llevó a cabo una nueva imputación en contra de Shenner José Rojas Lárez, señalado de estar detrás del crimen.

De acuerdo con un comunicado, se recaudaron nuevos elementos materiales probatorios que evidenciarían que el sujeto habría agredido sexualmente a la víctima.

Por lo mismo, un fiscal de la Unidad Especial de Investigación de Delitos Priorizados Cometidos contra Niños, Niñas y Adolescentes (UENNA) de la Seccional Bogotá le imputó el delito de acceso carnal abusivo con menor de 14 años agravado.

Este es el hombre que fue capturado por la muerte de la niña. Foto: Fiscalía

Previamente el procesado, de nacionalidad venezolana, ya había sido vinculado por feminicidio y actos sexuales con menor de 14 años, ambas conductas agravadas.

La Fiscalía precisó que el dictamen del Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses mostró que la menor de edad habría sido víctima de agresiones sexuales el día del crimen y meses atrás.

“Estos comportamientos en contra de su integridad y formación sexual no se habrían limitado a tocamientos abusivos”, dijo el ente investigador.

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La entidad recordó que el caso se remonta al pasado 14 de septiembre cuando, en una vivienda del municipio de Mosquera, en Cundinamarca, Rojas Lárez sostuvo una discusión con su compañera sentimental, hermana de la víctima.

En ese momento, el sujeto tuvo una actitud violenta y, por ello, la niña salió de la vivienda en busca de ayuda. Esto habría sido aprovechado por el hoy detenido para ir tras ella y, una vez la alcanzó, la convenció de subir a su motocicleta.

El cuerpo fue hallado este martes 15 de septiembre. Foto: Redes sociales e imagen de referencia

Al lograr su objetivo, el sujeto arrancó del lugar y la trasladó hasta un inmueble ubicado en la localidad de Fontibón, al occidente de Bogotá. Al día siguiente, el cuerpo de la niña fue hallado sin vida en una alcantarilla.

Horas después, Rojas Lárez fue capturado señalado de estar detrás de este atroz crimen, que ahora suma un capitulo más tras esta nueva imputación.