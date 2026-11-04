Asesinan a un policía dentro de un banco en Ariguaní, Magdalena: así fue el crimen

El Cuerpo Técnico de Investigación de la Fiscalía General de la Nación se encuentra al frente de las pesquisas con el fin de poder esclarecer el crimen del subintendente de la Policía Nacional identificado como Ángel De Jesús Arrieta Ruiz, quien fue asesinado a disparos cuando se encontraba dentro de un banco en Ariguaní, Magdalena.

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Arrieta Ruiz estaba adscrito al Departamento de Policía de Cesar y era integrante de una familia muy reconocida en esta zona del país. De acuerdo con la información que se ha conocido, hombres armados le dispararon y luego huyeron del sitio.

Los investigadores del caso se encuentran revisando los videos de cámaras de seguridad de la zona con el fin de poder establecer la plena identidad de los responsables de este homicidio.

La gobernadora del Magdalena, Margarita Guerra, se pronunció por medio de su cuenta de X, donde envió un solidario mensaje a los familiares del uniformado asesinado.

“Lamentamos profundamente la muerte del uniformado de la @PoliciaDEMAG, Ángel Arrieta Ruiz, ocurrido en el municipio Ariguaní, El Difícil. Expresamos nuestra solidaridad con sus familiares, amigos y compañeros de institución ante esta dolorosa pérdida”, dijo.

Guerra aprovechó el espacio y pidió a las autoridades correspondientes acelerar el proceso investigativo para que los responsables puedan ser llevados ante la justicia.

“Hacemos un llamado a las autoridades para que adelanten las investigaciones correspondientes, se esclarezcan las circunstancias del hecho y se identifique a los responsables para que sean llevados ante la justicia”, finalizó.

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Las autoridades tratan de establecer si este atentado que sufrió el Banco Agrario tiene relación con un presunto caso de hurto o si el ataque fue realizado por otros motivos.

Las personas que tengan información clave pueden comunicarse al 123 de la Policía Nacional, que funciona las 24 horas del día y guardará absoluta reserva.