Atacan con drones cargados de explosivos a la Policía entre Cauca y Nariño

Un nuevo ataque terrorista se conoció durante la mañana de este martes 3 de noviembre en Colombia. La subestación de la Policía Nacional se encuentra situada en el corregimiento de Remolinos, entre los departamentos de Cauca y Nariño.
De acuerdo con la información que se ha conocido, se han registrado fuertes explosiones en la zona, lo que ha hecho que las personas se coloquen a salvo en sus viviendas.
Lanzan explosivos desde drones a la estación de la Policía en el corregimiento de Remolinos, entre los departamentos de Cauca y Nariño. La comunidad reporta fuertes explosiones. https://t.co/f0wz5K8LNE pic.twitter.com/QKfehMg7ox— Revista Semana (@RevistaSemana) November 3, 2026
En desarrollo...