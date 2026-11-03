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Atacan con drones cargados de explosivos a la Policía entre Cauca y Nariño

En la instalación policial situada en el corregimiento de Remolinos había varios uniformados. No hay reporte de fallecidos.

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Gabriel Salazar López

Gabriel Salazar López

3 de noviembre de 2026 a las 11:26 a. m.
Ataque con drones cargados de explosivos entre Cauca y Nariño contra la Policía.
Ataque con drones cargados de explosivos entre Cauca y Nariño contra la Policía. Foto: Colprensa

Un nuevo ataque terrorista se conoció durante la mañana de este martes 3 de noviembre en Colombia. La subestación de la Policía Nacional se encuentra situada en el corregimiento de Remolinos, entre los departamentos de Cauca y Nariño.

De acuerdo con la información que se ha conocido, se han registrado fuertes explosiones en la zona, lo que ha hecho que las personas se coloquen a salvo en sus viviendas.

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