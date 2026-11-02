Nuevo atentado en Cauca: motocicleta con explosivos fue activada en Balboa

Un nuevo atentado en el departamento del Cauca se presentó en la noche de este domingo, primero de noviembre, tras ser activada una motocicleta cargada con explosivos en inmediaciones del hospital de Balboa.

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El artefacto explosivo fue abandonado y activado en las inmediaciones del hospital local. La fuerza de la explosión causó daños materiales en la infraestructura del centro asistencial, así como en viviendas y locales comerciales cercanos.

Videos difundidos por la comunidad en redes sociales evidenciaron el terror de los habitantes del municipio del sur del Cauca y los destrozos en las fachadas de las viviendas que se encuentran en la zona.

A pesar de la magnitud del impacto de la explosión y la cercanía al centro de salud, las autoridades confirmaron que, afortunadamente, el ataque no dejó personas heridas ni víctimas mortales.

La principal hipótesis que se maneja es que la acción terrorista iba dirigida contra las patrullas de la Policía que custodian la zona. De acuerdo con las primeras investigaciones, la autoría de este hecho se le atribuye al frente Carlos Patiño de las disidencias de las Farc, estructura criminal que mantiene una fuerte disputa territorial y una alta presencia en esta región del Cauca.

Este atentado no fue un hecho aislado, sino parte de una racha de violencia que afectó a varios puntos del departamento durante el puente festivo. Horas antes del ataque en Balboa, otra motocicleta cargada con explosivos fue detonada en el peaje de El Bordo, en jurisdicción del municipio de La Sierra.

En el Cauca se reportaron hostigamientos con ráfagas de fusil contra estaciones de policía en Corinto, Toribío y Totoró. Este último quedó registrado en videos grabados por los habitantes y se escuchan las ráfagas de disparos y las detonaciones.

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En medio de la acción armada, fue ubicado un cilindro sobre la vía que comunica al municipio con Popayán, la capital del Cauca. Las disidencias de las Farc, según confirman fuentes, son los autores de estos ataques.

El otro hecho grave durante el fin de semana se presentó en el peaje conocido como El Mango, ubicado en el sector La Depresión, en el municipio de La Sierra, donde en menos de un mes se registraron dos fuertes explosiones.

En las imágenes que se conocieron, se observa que el peaje quedó totalmente destruido por cuenta de la explosión. La caseta quedó gravemente afectada y quedaron escombros en el suelo. El pasado 12 de octubre ya había explotado un carrobomba en este mismo lugar, dejando tres personas heridas.