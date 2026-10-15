RTVC revela presuntas irregularidades en adquisición millonaria de una unidad móvil: esta es la denuncia

Este jueves, 15 de octubre, el Sistema de Medios Públicos RTVC denunció posibles irregularidades en una unidad móvil adquirida en 2025 por $11.924 millones.

“La actual Administración de RTVC - Sistema de Medios Públicos denuncia posibles sobrecostos superiores a $2.000 millones y graves deficiencias técnicas en una unidad móvil adquirida mediante el contrato 2899 de 2025 y en la cual se invirtieron $11.924 millones. Este bien permanece estacionado en RTVC, dado que no puede cumplir la finalidad para la cual fue contratado por ausencia de una planta de energía necesaria para que funcione”, resaltaron.

De tal modo, esa planta móvil no puede prestar el servicio y tampoco puede atender coberturas fuera de las instalaciones de RTVC, contradiciendo el propósito mismo del millonario contrato.

“Haber recibido una unidad móvil sin el sistema que suministra energía y que permite su funcionamiento contradice el propósito mismo del contrato y mantiene inmovilizada una inversión pública multimillonaria. De los $11.924 millones invertidos, cerca de $9.000 millones correspondieron a equipos audiovisuales. No obstante, estudios de mercado y cotizaciones realizadas por técnicos e ingenieros de RTVC indican que equipos equivalentes tendrían un valor aproximado de $7.000 millones. Esta diferencia sustenta una alerta sobre un posible sobrecosto superior a $2.000 millones”, se agregó.

*En desarrollo…