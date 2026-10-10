Durante el gobierno de Gustavo Petro, RTVC estuvo en el centro de cuestionamientos por su línea editorial y por las sospechas sobre su papel como plataforma de propaganda gubernamental. Una nueva revisión del representante Daniel Briceño suma cifras y datos a esa discusión y plantea interrogantes sobre el destino de los recursos de la entidad.

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Una película, la transmisión del Mundial, los cobros de corresponsales en el exterior, la cobertura de las jornadas electorales e, incluso, cabildos populares que también habrían sido contratados con la misma empresa que, puesta en papel, tiene un objeto tan ambiguo que le permitía hacer y cobrar por cualquier cosa dentro de RTVC, son parte de la denuncia del congresista.

SEMANA conoció apartes del contrato en cuestión, donde se detalla tanto el objeto como el alcance del mismo. Aunque el objeto pareciera ambiguo, lo cierto es que el alcance del contrato detalla todas y cada una de las tareas que el operador debe cumplir, como “abarcar todos los costos de producción, alojamientos, alimentación, escenografía, reportería”, etcétera.

El congresista Daniel Briceño reveló las facturas entre el operador y RTVC. El parlamentario aportó los informes de gestión, pero dijo que es la entidad la que debe suministrar la información. Foto: ALEXANDRA RUIZ POVEDA-SEMANA/COLPRENSA.

La historia comienza con una cuenta que supera los 12.900 millones de pesos. Entre abril de 2025 y agosto de 2026, RTVC pagó 12.934 millones de pesos a una empresa llamada Pluma Blanca, mediante dos contratos relacionados con servicios técnicos y logísticos. En las 67 facturas examinadas por Briceño aparecen 959 renglones de cobro para actividades tan distintas como producciones audiovisuales, cubrimientos electorales, transmisiones deportivas y corresponsalías en el exterior.

El problema que señala el representante está en los detalles que faltan para justificar la ejecución de los recursos. Por ejemplo, en varios cobros no se puede establecer cuántas personas recibieron alojamiento, cuántas noches se pagaron o qué cantidades de bienes y servicios se suministraron. Sin esa información, resulta difícil reconstruir el costo real de algunas actividades y contrastarlo con lo que efectivamente se gastó.

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Uno de los casos más llamativos es el de la película Sargento Paz. La factura PBCE1664 registra 227,5 millones de pesos por gestores en set para la preproducción y el rodaje. La PBCE1665 suma 223,3 millones por requerimientos técnicos y la PBCE1660 incorpora otros 181,9 millones por alimentación. A esos valores se agregan dos cobros por locaciones, registrados en las facturas PBCE1592 y PBCE1664, por 130,7 millones y 122,1 millones, respectivamente.

El Mundial de Fútbol ofrece otra cifra difícil de pasar por alto. La factura PBCE1774 registra un pago de 341,4 millones de pesos para la contratación de un “presentador y narrador”. El documento no separa los honorarios de ambos roles ni especifica cuántas transmisiones cubrió el pago. En total, los conceptos relacionados con el torneo suman 613 millones.

RTVC en el ojo del huracán por millonarios contratos. Foto: RTVC

La revisión también lleva la mirada fuera del país. Las corresponsalías internacionales acumulan 1.278 millones de pesos, con Washington a la cabeza, con 635,2 millones, seguido de Venezuela, con 372,8 millones. Al sumar los servicios asociados de cámara y transmisión, los valores llegan a 729,2 millones y 443 millones, respectivamente. Briceño cuestiona que las facturas no detallen componentes como tiquetes, alojamiento y viáticos.

Hay otro frente que involucra la cobertura política. El informe contabiliza 530,9 millones de pesos en facturas que mencionan elecciones, pero no identifica cuáles procesos se cubrieron ni para qué cargos. Entre los cobros aparecen equipos de cámara, transmisiones, escenografía y pantallas.

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SEMANA contactó a Pluma Blanca Comunicaciones, el operador logístico, que aportó documentación para probar que todos los ítems están en regla, que cuenta con los informes de gestión y el desglose de cada una de las facturas. No obstante, señaló que es RTVC, como ordenador del gasto, la que debe entregar de forma oficial la documentación. El problema: el Gobierno Petro no entregó información.

Además de los cuestionamientos del representante, que podrían tener una explicación según el operador, también se suman las propuestas que están rondando los pasillos del Congreso sobre la necesidad de ajustarle, con reducciones importantes, el presupuesto a RTVC. Incluso, hay quienes cabildean para que sea liquidado y así darle cierre definitivo a la era Petro en el Sistema de Medios Públicos que algunos catalogan como “corrupta y propagandista”.