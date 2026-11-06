Sneyder Pinilla, exsubdirector de la UNGRD, seguirá en la cárcel La Picota; juez rechazó tutela

Por el momento, el exsubdirector de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD), Sneyder Pinilla, deberá seguir privado de su libertad en la cárcel La Picota, de Bogotá.

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Esto después de que un juzgado de Bogotá rechazara las pretensiones de la acción de tutela presentada por el exfuncionario, con la que buscaba su traslado a una guarnición militar.

Pinilla, uno de los principales testigos de la Fiscalía General en los procesos que se adelantan por este entramado de corrupción, solicitaba la protección de sus derechos al debido proceso administrativo, seguridad personal, vida e integridad personal.

Todo esto después de que el pasado 4 de octubre, por orden del presidente Abelardo De La Espriella, se ordenara su traslado de la guarnición militar en la que se encontraba desde septiembre de 2024 hasta la cárcel La Picota, para que cumpliera la condena por su participación en el desvío de millonarios contratos en la UNGRD.

En la decisión judicial, que fue notificada en las últimas horas, el juzgado declaró la tutela como improcedente.

“Al no encontrarse vulneración alguna de derecho fundamental, se procederá a denegar el amparo solicitado”, indica el fallo.

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En el análisis jurídico, se señaló que el traslado fue autorizado por las respectivas autoridades administrativas encargadas, por ley, se realizar este tipo de acciones.

Desde agosto de 2024, el exsubdirector de la UNGRD se encontraba privado de su libertad en una guarnición militar por orden del Juzgado 35 de Control de Garantías de Bogotá. En dicha decisión se consideró menester garantizar su vida e integridad.

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En abril de 2025, el Juzgado 10 Especializado de Bogotá lo condenó a cinco años y ocho meses de prisión tras el preacuerdo en el que aceptó su responsabilidad en los delitos de concierto para delinquir agravado y peculado por apropiación.

En esa oportunidad, se indicó que se le debía garantizar su vida e integridad física, por lo que se ratificó que cumpliera su condena en una guarnición militar.

Igualmente, Pinilla cuenta con un principio de oportunidad, hecho que lo convirtió en uno de los principales testigos de cargo de la Fiscalía en los procesos penales que se adelanten.