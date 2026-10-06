Trasladan a La Picota a Sneyder Pinilla y Olmedo López, testigos detrás del saqueo a la UNGRD

SEMANA conoció la resolución que firmó el Instituto Nacional Penitenciario (Inpec) para ordenar el traslado de una guarnición militar a la cárcel La Picota, en el sur de Bogotá, de Olmedo López y Sneyder Pinilla, exdirectivos de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD) y hoy testigos estrella detrás del escándalo de corrupción en la UNGRD.

El documento firmado por el coronel Daniel Gutiérrez, director del Inpec, destacó que la Ley 65 de 1993 dispuso que esa entidad puede realizar traslados de los internos condenados de una cárcel a otra, “por decisión propia, motivada o por solitud formulada ante ella”.

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Por esa razón, la resolución expuso que las causales del traslado se dieron en el contexto “cuando sea necesario por razones de seguridad del interno o de los otros internos”, para acto seguido ordenar la salida de López y Pinilla de la guarnición militar en la que estaban recluidos.

Los exdirectivos de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo se encontraban recluidos en el centro de Reclusión Militar para Funcionarios de la Fuerza Pública, ubicado en el Batallón de Artillería No. 13, ubicado en Bogotá, después de que se convirtieron en testigos de uno de los mayores escándalos de corrupción del gobierno Petro.

Pero con la decisión del Gobierno De La Espriella, Sneyder Pinilla y Olmedo López seguirán recluidos pero en el complejo carcelarioo de alta seguridad La Picota, en el sur de la capital, desde donde tendrán que seguir colaborando con la justicia para destapar el nido de corrupción que se armó en dicha entidad.

El presidente anunció acabar las “cárceles de lujo” y los privilegios carcelarios. Foto: Presidencia

El documento dejó claro que “el traslado respectivo se efectuará bajo rigurosas, máximas y extremas medidas de seguridad, tendientes a garantizar la vida e integridad física de las personas privadas de la libertad, así como evitar posibles fugas, rescates, atentados o la causación de novedad alguna”.

Esta decisión hace parte de las políticas del presidente Abelardo De La Espriella, quien ha anunciado que acabará las “cárceles de lujo” y los privilegios carcelarios a los delincuentes y los cabecillas de bandas criminales en Colombia.

“Su vida debe ser protegida”

Después de la orden de traslado del Gobierno De La Espriella, el abogado Gustavo Moreno, defensa de Sneyder Pinilla, reaccionó a través de su cuenta de X solicitando que se deje sin efecto dicha decisión a la cárcel La Picota.

Moreno explicó que “existe una orden judicial vigente que dispone que nuestro representado permanezca en un centro de reclusión militar. Las decisiones de los jueces de la República deben ser respetadas y cumplidas”.

Así mismo, expresó que Pinilla, exsubdirector de la UNGRD, es un testigo que ha decidido colaborar con la justicia, por lo que pidió que “su vida e integridad deben ser protegidas”.

La defensa del exdirectivo de la UNGRD pidió todas las garantías dentro de un proceso de colaboración y que no se desconozca las decisiones judiciales detrás de los principales testigos de uno de los escándalos más sonados de la era Petro.