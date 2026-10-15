Una nueva batalla jurídica acaba de perder este jueves, 15 de octubre, el exsubdirector de la UNGRD, Sneyder Pinilla, en su intento por revertir su traslado a la cárcel La Picota, de Bogotá.

En un documento conocido por SEMANA, el presidente de la Corte Suprema de Justicia, el magistrado Iván Mauricio Lenis Gómez, le señaló al exfuncionario que no se puede pronunciar frente a las peticiones hechas el pasado 9 de octubre.

La razón es que esto es competencia del juez de ejecución de penas o del director del Instituto Penitenciario y Carcelario (Inpec). Igualmente, le indicó que puede acudir a la Sala Especial de Primera Instancia de la Corte Suprema de Justicia.

Exclusivo: declaración inédita de Sneyder Pinilla revela que la representante Karen Manrique reclamaba contratos de la UNGRD para su pareja

“En respuesta a la petición del asunto, le informo a usted que la presidencia de la Corte Suprema de Justicia carece de competencia para intervenir en el trámite de actuaciones judiciales o la atención de asuntos administrativos relacionados con estas. Las solicitudes en el marco de tales actuaciones deben realizarse dentro del correspondiente proceso ante el funcionario de conocimiento”, indicó el magistrado.

Desde agosto de 2024, el exsubdirector de la UNGRD se encontraba privado de su libertad en una guarnición militar por orden del Juzgado 35 de Control de Garantías de Bogotá. En dicha decisión se consideró menester garantizar su vida e integridad.

Traslado de Olmedo López y Sneyder Pinilla. Foto: Pantallazos video publicado por el presidente Abelardo De La Espriella

Ya para esa época, Pinilla había manifestado su interés en colaborar con la administración de justicia, mediante la entrega de información inédita sobre el direccionamiento de contratos en la UNGRD.

También sobre el pago de millonarios sobornos a un grupo de congresistas para que agilizara el trámite de las reformas del Gobierno que se evaluaban en la Cámara de Representantes y el Senado.

Corrupción en la UNGRD: este fue el papel que jugó Carlos Ramón González en la libertad de Iván Name y Andrés Calle

Tras la firma de un preacuerdo, en el que aceptó su responsabilidad en los delitos de concierto para delinquir agravado y peculado por apropiación, fue sentenciado a cinco años y ocho meses de prisión.

Pocos días después de que el mandatario Abelardo De La Espriella ordenara su traslado a la cárcel La Picota para que siguiera cumpliendo la sentencia, Pinilla le envió una carta al presidente de la Corte Suprema. En esta le pedía que le garantizara su seguridad e integridad.

“Acudo a la Corte con respeto y autonomía de cada autoridad y con la convicción de que las decisiones judiciales de protección deben tener eficacia real. Mi compromiso de colaborar con la justicia continúa vigente; por ello, solicito que el Estado garantice las condiciones necesarias para cumplir y proteja oportunamente mi vida”, solicitó.

Fuentes cercanas al caso señalaron que el exsubdirector acudirá a otros recursos judiciales.