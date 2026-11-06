“Sí es un éxito”: Miroslav Jenča de la ONU responde a la polémica por el acuerdo de paz con las Farc

El jefe de la Misión de Verificación de las Naciones Unidas en Colombia, Miroslav Jenča, se pronunció sobre la controversia que desataron las declaraciones del embajador colombiano ante ese organismo, Mauricio Gaona, quien cuestionó el alcance del Acuerdo de Paz firmado con las Farc en 2016 y aseguró que no constituye un modelo para el mundo.

En rueda de prensa el diplomático eslovaco defendió los resultados concretos del proceso, aunque reconoció que el país enfrenta un escenario complejo por el crecimiento de los grupos armados ilegales y el deterioro de las condiciones de seguridad.

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Durante su intervención, Jenča fue enfático al referirse a los avances que dejó la negociación entre el Estado colombiano y la antigua guerrilla. ”Si miramos de esta manera el acuerdo de paz firmado entre dos altas partes contratantes, el Gobierno y los representantes de las Farc, pues sí, ha sido un éxito”, afirmó.

El jefe de la Misión explicó que uno de los resultados más importantes fue la dejación de armas y el retiro de los integrantes de las antiguas Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, Farc-EP, de los territorios que estaban bajo su control. Según señaló, este proceso se desarrolló prácticamente en un año, un resultado que calificó como exitoso.

”La dejación de armas, monitoreo del cese al fuego y el retiro de los miembros de las Farc-EP desde los territorios bajo su control se realizó prácticamente en un año. Esto sí fue y es un éxito”, sostuvo.

Sus declaraciones se conocen en medio de la discusión política que abrió la posición del Gobierno del presidente Abelardo de la Espriella frente al acuerdo suscrito durante la administración de Juan Manuel Santos.

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¿Qué dijo el embajador Gaona?

Mauricio Gaona, embajador de Colombia ante la ONU Foto: X/@JMauricioGaona

La intervención de Mauricio Gaona se produjo el 30 de octubre de 2026, durante la sesión en la que el Consejo de Seguridad aprobó por unanimidad la renovación del mandato de la Misión de Verificación de Naciones Unidas en Colombia. La decisión introdujo cambios en las tareas de acompañamiento internacional, a solicitud del Gobierno del presidente Abelardo de la Espriella.

En su discurso, el embajador agradeció especialmente al Reino Unido por su participación en la formulación de la resolución, así como a Estados Unidos, los demás integrantes del Consejo y las Naciones Unidas. También defendió la necesidad de ajustar el trabajo del organismo a las condiciones actuales de seguridad del país. “Lo que hicimos aquí hoy no va en contra de la paz; es simplemente entender que las circunstancias en el país, la guerra y el conflicto han evolucionado y, como tal, las Naciones Unidas necesitan adaptar su mandato para ser más eficaces”, afirmó.

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Sin embargo, uno de los apartes que mayor controversia generó fue aquel en el que cuestionó la idea de que el acuerdo firmado en La Habana pueda considerarse un referente para otros procesos de paz en el mundo. “Permítanme, por favor, disipar la ilusión y las falsas narrativas que a veces rodean la idea que ustedes tienen aquí, promovida por quienes más se han beneficiado de este proceso tan inquietante. En particular, de aquellos que afirman que el acuerdo de paz de 2016 en Colombia es un modelo para el mundo. Pues bien: no para nuestro mundo”, expresó ante los representantes de los países miembros.